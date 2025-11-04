  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

رقابت ملی نمونه‌سازی سریع «توربوفن و ربات بازو» در دانشگاه شهید بهشتی

رقابت ملی نمونه‌سازی سریع «توربوفن و ربات بازو» در دانشگاه شهید بهشتی

رقابت ملی نمونه‌سازی سریع با محوریت طراحی و ساخت قطعات صنعتی، به میزبانی ایروفب‌لب دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت ملی نمونه‌سازی سریع در ایرو فب‌لب این دانشگاه برگزار می‌شود و فرصتی کم‌نظیر برای دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌سازد.

در این رقابت، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه برنامه‌نویسی سخت‌افزارهای الکترونیکی، طراحی قطعات صنعتی و ساخت نمونه‌های مقیاسی با چاپگر سه‌بعدی برگزار خواهد شد. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند در کارگاه‌های ویژه کارآفرینی، تیم‌سازی و کسب‌وکارهای فناورانه شرکت کنند و با فرآیندهای حقوقی مرتبط با استارت‌آپ‌ها آشنا شوند.

در کنار آموزش‌های تخصصی، شرکت‌کنندگان امکان تجربه طراحی و ساخت با دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته ایرو فب‌لب را خواهند داشت. به تیم‌های برتر این رقابت در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود و در پایان نیز گواهی معتبر از دانشگاه شهید بهشتی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

ثبت‌نام در این رویداد رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۶ آبان برای حضور در رقابت اقدام کنند. محل برگزاری این رقابت، ایرو فب‌لب دانشگاه شهید بهشتی در تهران است.

کد مطلب 6645156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها