به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت ملی نمونه‌سازی سریع در ایرو فب‌لب این دانشگاه برگزار می‌شود و فرصتی کم‌نظیر برای دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌سازد.

در این رقابت، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه برنامه‌نویسی سخت‌افزارهای الکترونیکی، طراحی قطعات صنعتی و ساخت نمونه‌های مقیاسی با چاپگر سه‌بعدی برگزار خواهد شد. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند در کارگاه‌های ویژه کارآفرینی، تیم‌سازی و کسب‌وکارهای فناورانه شرکت کنند و با فرآیندهای حقوقی مرتبط با استارت‌آپ‌ها آشنا شوند.

در کنار آموزش‌های تخصصی، شرکت‌کنندگان امکان تجربه طراحی و ساخت با دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته ایرو فب‌لب را خواهند داشت. به تیم‌های برتر این رقابت در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود و در پایان نیز گواهی معتبر از دانشگاه شهید بهشتی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

ثبت‌نام در این رویداد رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۶ آبان برای حضور در رقابت اقدام کنند. محل برگزاری این رقابت، ایرو فب‌لب دانشگاه شهید بهشتی در تهران است.