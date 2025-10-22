به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدزمان قربانی عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با نخبگان دانش آموزی گلستان با فعالان حوزه دانشآموزی، با تأکید بر لزوم مشارکت واقعی نوجوانان در برنامههای ملی و مذهبی اظهار کرد: سالهاست در مراسمهای ملی مانند ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان، نوجوانان در بخشهای مختلف همچون قرائت قرآن، قرائت قطعنامه و مدیریت برنامهها نقشآفرینی کردهاند. ما اعتقاد داریم برنامههای دانشآموزی باید با حضور و نظر خود آنها طراحی شود.
وی با اشاره به تجربههای موفق حضور دانشآموزان در سالهای گذشته افزود: وقتی قشر نوجوان و جوان خود در اجرای برنامهها مشارکت دارند، با اعتمادبهنفس بیشتری وارد میدان میشوند. بسیاری از نوجوانان ما از جمعهای کوچک به صحنههای بزرگ آمدهاند و تجربه ارزشمندی کسب کردهاند. این حضور، بسترساز تربیت نسل آینده انقلاب است.
قربانی تأکید کرد: امسال نیز تلاش میکنیم در مسیر راهپیمایی و برنامههای ۱۳ آبان، مدارس نقش فعال داشته باشند؛ از گروههای سرود گرفته تا انتظامات و اجرای بخشهای مختلف مراسم. این حضور باعث میشود پیام هفته بسیج دانشآموزی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به شکل ملموس و اثرگذار منتقل شود.
وی با اشاره به اهمیت پاسخ به شبهات نوجوانان گفت: امروز ذهن جوانان و نوجوانان مملو از پرسشها و شبهات است و نباید تنها به نصب چند بنر و پیام در فضای مجازی اکتفا کنیم. حضور فعال دانشآموزان در برنامهها، فرصتی برای گفتگو، روشنگری و تقویت روحیه استکبارستیزی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر همافزایی دستگاههای مختلف استان اظهار کرد: با همکاری فرمانداریها، بسیج دانشآموزی، سپاه و نهادهای فرهنگی میتوانیم امسال برنامهای متفاوت و اثرگذار در ۱۳ آبان رقم بزنیم؛ برنامهای که نه صرفاً نمایشی، بلکه مبتنی بر نقشآفرینی نسل جوان و پاسخ به دغدغههای آنان باشد.
