به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: امروز افتتاح مرکز همکاری مدنی- نظامی برای بازسازی غزه را اعلام میکنیم.
معاون رئیس جمهور آمریکا بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست به مردم مظلوم غزه و نقض آتش بس در این باریکه، ادعا کرد: برخی خشونتها در غزه به معنای پایان صلح نیست! وضعیت عالی است و ما در حال دستیابی به دستاوردهای شگفتانگیزی هستیم!
«جی دی ونس» بی توجه به دهها بار نقض آتش بس از سوی صهیونیستها مدعی شد: اجرای طرح ترامپ (با ادعای توقف نسل کشی صهیونیستها علیه مردم غزه) برای غزه بهتر از آنچه انتظار داشتیم، پیش میرود! هر کشوری نقشی در اجرای آتشبس در غزه دارد و ما هیچ چیزی را به هیچ متحدی تحمیل نخواهیم کرد. کاری که اکنون انجام میدهیم تمرکز بر آینده غزه است و این همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ درخواست کرده بود! توافق آتشبس در نوار غزه پابرجا خواهد ماند. همه باید به دستاوردی که در غزه به آن رسیدهایم افتخار کنند و من به این موضوع خوشبین هستم.
وی سپس افزود: بازگرداندن اجساد اسیران از نوار غزه کار دشواری است و یک شبه محقق نمیشود. ما باید صبور باشیم. اسرائیل باید در مورد نوع نیروهایی که به عنوان بخشی از طرح ترامپ در آنجا (غزه) حضور خواهند داشت، موافقت خود را اعلام کند. ترکیه میتواند نقش سازندهای ایفا کند. ما چیزی را به (رژیم) اسرائیل تحمیل نمیکنیم.هیچ سرباز آمریکایی در غزه حضور ندارد.
این مقام آمریکائی با توهم توان تحمیل به مقاومت فلسطین بدون نگاه به توان عظیم حماس پس از ۲ سال مبارزه بی امان با اشغالگران صهیونیست، ادعا کرد: حماس باید سلاحهای خود را تحویل دهد و رفتار مناسبی داشته باشد! این کار زمان میبرد. اگر حماس همکاری نکند، نابود خواهد شد. ما برای حماس ضربالاجل تعیین نمیکنیم تا اجساد نظامیان اسیر را تحویل دهد. ما باید بازگشت اجساد اسیران (اسراء صهیونیست کشته شده) را تضمین کنیم. محل دفن برخی از اجساد اسیران در غزه مشخص نیست. بودجه بازسازی به مناطق تحت کنترل حماس اختصاص نخواهد یافت.
معاون رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای بی اساس کشورش، مدعی شد: در تلاشیم تا امنیت بلندمدت ساکنان غزه را تضمین کنیم! سفر من هیچ ارتباطی با اتفاقات ۲ روز گذشته در غزه ندارد و سفر من از قبل برنامهریزی شده بود. ما باید غزه را بازسازی کنیم!
وی سپس به موضوع ایران اشاره کرد و بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای و نیز بی اشاره به ماهیت دفاعی توان نظامی تهران، ادعا کرد: نمیخواهیم ایران به سلاحهای هستهای دست یابد و از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از آن استفاده خواهیم کرد.
