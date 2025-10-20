انتشار فراخوان جدید کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبداللهی دبیر بیست‌وهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران گفت: فراخوان کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

عبداللهی گفت: محورهای این کنگره شامل میراث‌های ماندگار دفاع مقدس شامل شهدا، رزمندگان، آزادگان و جانبازان، دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی داخلی و خارجی با بخش ویژه‌ جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی، شعر دفاع مقدس، ولایت‌محوری و جهاد تبیین با موضوعاتی چون پرچم، ایمان و امید، ایران قوی، هویت ملی، محرومیت‌زدایی و حرکت‌های جهادی، تجلی مردم در شعر دفاع مقدس شامل نقش زنان، روحانیون، دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران و دیگر اقشار جامعه، شعر دفاع مقدس در قالب‌های کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل، سپید است.

وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آبان‌ماه تعیین شده و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

دبیر بیست‌وهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران گفت: شاعران می‌توانند فایل Word اشعار خود را به همراه مشخصات کامل و شماره تماس از طریق پیام‌رسان «ایتا» به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ یا از طریق سایت Iranrhdm.ir ارسال کنند. همچنین علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی ۸۵۶ تماس بگیرند.

وی افزود: محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهند شد.