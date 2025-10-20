۶ باور اشتباه درباره اجرای دیوار با بلوک هبلکس (AAC)

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، بلوک هبلکس (AAC) به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از جمله وزن سبک، عایق‌بندی عالی و سرعت اجرای بالا، به یکی از محبوب‌ترین مصالح ساختمانی در پروژه‌های مسکونی و تجاری تبدیل شده است. با این ‌حال، باورهای نادرست و اطلاعات غلط درباره این بلوک‌ها همچنان در میان برخی از پیمانکاران و سازندگان وجود دارد که ممکن است مانع استفاده بهینه از این محصول شود. در این مطلب، با بررسی ۶ باور اشتباه رایج درباره بلوک هبلکس و ارائه توضیحات فنی و استاندارد، به شما کمک می‌کنیم تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشید.

۱. ملات و اندود به بلوک هبلکس نمی‌چسبد

باور اشتباه: بسیاری تصور می‌کنند که سطح صاف بلوک هبلکس مانع چسبندگی ملات ماسه سیمان یا اندود می‌شود و اجرای نما یا اندود بر روی این بلوک مشکل‌ساز است.

واقعیت: طبق استاندارد ملی ایران (شماره ۸۵۹۳) و دستورالعمل‌های نشریات ۳۲۶، ۸۲۳ و پیوست ششم آیین‌نامه ۲۸۰۰، بلوک‌های AAC کاملاً استاندارد و مناسب برای دیوارچینی هستند. نشریه ۳۲۶ (صفحه ۱۰۲) تأکید می‌کند که مرطوب‌سازی سطح بلوک AAC قبل از اجرای ملات ماسه سیمان، چسبندگی را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، در نشریه ۷۱۴ – صفحه ۹ که ضوابط اجرایی مصالح بنایی در نما را تشریح می‌نماید، ذکر شده است: سطح بنایی شامل آجر، بلوک، بتن و … پیش از اجرای نما باید مرطوب یا خیسانده شود.

بنابراین، خیساندن بلوک AAC نه‌تنها مجاز، بلکه مشابه سایر مصالح بنایی الزامی است و بخشی از مراحل صحیح آماده‌سازی سطح به شمار می‌رود.

باتوجه‌به تصریحات موجود در نشریات ۳۲۶ و ۷۱۴، استفاده از ملات ماسه سیمان برای بلوک AAC در صورت مرطوب‌سازی صحیح سطح بلوک‌ها کاملاً مجاز و استاندارد است، و مانعی از نظر فنی یا آیین‌نامه‌ای ندارد.

۲. بلوک هبلکس از گچ ساخته شده است

باور اشتباه: برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند که بلوک هبلکس که از گچ تشکیل شده و به همین دلیل مقاومت کافی در برابر رطوبت ندارد.

واقعیت: بلوک AAC از ترکیب سیلیس، سیمان، آهک، پودر آلومینیوم و آب ساخته می‌شود و گچ تنها در مقادیر بسیار کم (حتی حذف‌شده در برخی کارخانه‌ها) برای افزایش منحنی گیرش سیمان در واقع همان سرعت‌گیرش سیمان استفاده می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه فرایند اتوکلاو در تولید هبلکس، ساختار کریستالی مستحکمی به نام توبرموریت ایجاد می‌کند که مقاومت و پایداری بالایی به بلوک می‌بخشد. این بلوک‌ها نه‌تنها محصولی معدنی و بادوام هستند، بلکه در برابر شرایط محیطی مختلف نیز عملکردی عالی دارند.

۳. بلوک هبلکس گران‌تر از سایر مصالح است

باور اشتباه: عدم دقت کافی در محاسبه قیمت بلوک هبلکس در مقایسه با بلوک‌های سیمانی یا سفالی، باعث شده برخی تصور کنند این محصول مقرون‌به‌صرفه نیست.

واقعیت: برخلاف تصور، بلوک هبلکس به روش مترمکعب فروخته می‌شود و در تبدیل آن به قیمت عدد به دلیل ابعاد بزرگ (۶۰×۲۵ سانتی‌متر) برای اجرای هر مترمربع دیوار، تنها ۶.۶۷ عدد بلوک هبلکس نیاز است، درحالی‌که بلوک‌های سنتی با ابعاد کوچک‌تر معمولاً ۲۰*۴۰ یا ۲۰*۵۰ و سفالی در ابعاد ۲۰*۲۰ یا ۳۰*۲۰ تعداد بیشتری در هر مترمربع مصرف می‌کنند که با ضرب قیمت و تعداد در مصرف در هر مترمربع قیمت نهایی مشخص می‌گردد. علاوه بر این، در طراحی سازه با بلوک هبلکس کاهش بار مرده ساختمان و صرفه‌جویی در هزینه‌های فولاد و بتن و همچنین حمل‌ونقل و نیروی کار، هبلکس را به گزینه‌ای اقتصادی‌تر تبدیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که هزینه تمام‌شده دیوار با هبلکس معمولاً کمتر یا برابر با مصالح سنتی است.

۴. اجرای دیوار با هبلکس هزینه‌بر و زمان‌بر است

باور اشتباه: برخی معتقدند که اجرای دیوار با بلوک هبلکس به دلیل نیاز به ابزار خاص یا روش‌های پیچیده، گران‌تر و کندتر است.

واقعیت: بلوک هبلکس به دلیل وزن کم، ابعاد بزرگ و قابلیت برش آسان، سرعت دیوارچینی را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد. استفاده از چسب مخصوص AAC به‌جای ملات سنتی، نیاز به ملات را تا ۷۵ درصد کاهش داده و پرت مصالح را به حداقل می‌رساند. این ویژگی‌ها نه‌تنها هزینه‌های نیروی کار را کاهش می‌دهند، بلکه زمان اجرای پروژه را نیز به طور چشمگیری کوتاه می‌کنند. با هبلکس، پروژه‌های شما سریع‌تر و باکیفیت بالاتر تکمیل می‌شوند.

۵. بلوک هبلکس عایق صوتی نیست

باور اشتباه: به دلیل نداشتن چند جداره مانند انواع بلوک‌های سنتی، برخی تصور می‌کنند که این بلوک‌ها نمی‌توانند عایق صوتی مناسبی باشند.

واقعیت: ساختار متخلخل بلوک هبلکس، امواج صوتی را در حفرات خود گیر انداخته و مستهلک می‌کند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دیوار هبلکس باضخامت ۱۵ سانتی‌متر، کاهش صوتی بیش از ۴۰ دسی‌بل را فراهم می‌کند که از الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان را به‌خوبی تأمین می‌کند. این ویژگی، هبلکس را به گزینه‌ای ایدئال برای پروژه‌های مسکونی، تجاری و آموزشی در مناطق پر سروصدا تبدیل کرده است.

۶. بلوک هبلکس در برابر رطوبت مقاوم نیست

باور اشتباه: برخی فکر می‌کنند که بلوک هبلکس به دلیل ساختار متخلخل، در مناطق مرطوب به‌سرعت تخریب می‌شود.

واقعیت: فرایند اتوکلاو در تولید هبلکس، ساختار کریستالی توبرموریت را ایجاد می‌کند که باعث عدم جذب آب بیش از ۲ الی ۳ سانتیمتر به عمق بلوک می‌شود و در نتیجه در برابر پدیده یخ‌بندان بسیار مقاوم است. در پروژه‌های مناطق مرطوب مانند شمال ایران، استفاده از پوشش‌های آب‌گریز یا اندود مناسب، می‌تواند نفوذ رطوبت را کاملاً جلوگیری کند.

با توضیحات فوق نه‌تنها عمر مفید دیوار اجرا شده با بلوک هبلکس کم نمی‌شود، بلکه بادوام بیش از ده‌ها سال، گزینه‌ای مطمئن برای جداره‌های خارجی و دیوارهای داخلی می‌شود.

خشت سبز؛ انتخاب هوشمندانه برای خرید بلوک هبلکس

بلوک هبلکس (AAC) با ویژگی‌های بی‌نظیر خود، آینده ساخت‌وساز پایدار را رقم می‌زند. شرکت خشت سبز، به‌عنوان مرجع تخصصی فروش مصالح ساختمان، بلوک هبلکس باکیفیت بالا، چسب مخصوص AAC و سایر محصولات مرتبط را با ضمانت اصالت و قیمت رقابتی ارائه می‌دهد. تیم حرفه‌ای ما با مشاوره تخصصی، شما را در انتخاب بهترین مصالح و اجرای اصولی پروژه همراهی می‌کند.

با خشت سبز، کیفیت و صرفه‌جویی را در پروژه‌های خود تجربه کنید!

جمع‌بندی

بلوک هبلکس (AAC) با ویژگی‌هایی مانند وزن سبک، عایق بودن، مقاومت بالا و سهولت اجرا، جایگزینی هوشمند برای مصالح سنتی است. با رفع باورهای اشتباه و اجرای صحیح طبق دستورالعمل‌های استاندارد، می‌توان از تمامی مزایای این بلوک بهره‌مند شد.

برای مشاوره رایگان، استعلام قیمت و سفارش بلوک هبلکس، به وب‌سایت https://greenbrick.ir مراجعه کنید یا با کارشناسان فروش خشت سبز تماس بگیرید.

با خشت سبز، ساختمانی ایمن و اقتصادی بسازید!

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.