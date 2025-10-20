  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

پاکدامن: ورزش قزوین در مسیر رشد و همبستگی ملی قرار دارد

پاکدامن: ورزش قزوین در مسیر رشد و همبستگی ملی قرار دارد

قزوین- سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: امسال تلاش شده است تا با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، نشاط اجتماعی و امید عمومی از مسیر توسعه ورزش تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: هفته تربیت بدنی و ورزش امسال هم‌زمان با هفته پارالمپیک، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از جامعه ورزشکاران، جانبازان و توان‌یابان است که نقش مهمی در سلامت جسمی و روحی جامعه دارند.

وی گفت: رسانه‌ها نقش مؤثری در امیدآفرینی، آگاهی‌بخشی و انعکاس موفقیت‌های ورزشی دارند و تلاش شما باعث انگیزه بیشتر در بین جوانان و ورزشکاران می‌شود.

پاکدامن با اشاره به موفقیت‌های اخیر ورزش استان اظهار داشت: در المپیاد استعدادهای برتر، استان قزوین با کسب ۶ مدال طلا و ۲ مدال نقره و قرار گرفتن در جایگاه ششم کشور، بهترین نتیجه تاریخ خود را رقم زد و این نشان از برنامه‌ریزی بلندمدت و استعدادیابی هدفمند در هیئت‌های ورزشی دارد.

وی افزود: قهرمانی‌های اخیر بانوان استان، از جمله مدال طلای جهانی سادات حسینی‌نژاد در رشته وزنه‌برداری، افتخار بزرگی برای ورزش قزوین و کشور است و نشان می‌دهد دختران این سرزمین با پشتکار و حمایت خانواده‌ها می‌توانند در سطح جهانی بدرخشند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ برنامه ورزشی در هفته تربیت بدنی در سطح استان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها شامل همایش‌های پیاده‌روی، جشنواره‌های ورزش همگانی، مسابقات روستایی، ورزش صبحگاهی و افتتاح چند پروژه ورزشی در شهرستان‌ها است.

وی از اجرای طرح «ورزش در آبادی» در روستای خونان با حضور بیش از هزار نفر یاد کرد و گفت: این حضور پرشور مردم روستا نشان‌دهنده علاقه و درک فرهنگی خانواده‌های قزوینی نسبت به ورزش است.

پاکدامن افزود: توسعه ورزش روستایی و توریسم ورزشی از اولویت‌های جدی استان است و با توجه به ظرفیت‌هایی چون دریاچه اوان، سایت‌های پروازی و رشته‌های اصیل ایرانی مانند چوگان، می‌توان قزوین را به یکی از قطب‌های گردشگری ورزشی کشور تبدیل کرد.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۶۰ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند که از این میان ۲۸ هزار نفر آقا و ۳۲ هزار نفر بانوان هستند و تلاش داریم با تقویت زیرساخت‌ها، حضور خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی را افزایش دهیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین تأکید کرد: قزوین رتبه دوم کشور را در جمعیت سازمان یافته به نسبت جمعیت دارد و تلاش می‌کنیم امسال در رتبه نخست قرار بگیریم.

پاکدامن از همکاری مطلوب رسانه‌ها، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی قدردانی کرد و گفت: تعامل بین‌دستگاهی کلید موفقیت در گسترش فرهنگ ورزش است و این هم‌افزایی باعث انسجام اجتماعی و امید به آینده می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از قهرمانان، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های استان تصریح کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان خود را امانت‌دار اعتماد مردم می‌داند و همه تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و همت جمعی، قزوین در مسیر پیشرفت، افتخار و همبستگی ملی حرکت کند.

کد خبر 6628277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها