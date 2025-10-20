به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری، صبح دوشنبه در سفر به شهرستان فسا با حضور در دبیرستان دخترانه شاهد این شهر در آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای این شهر شرکت کرد.

وی در جمع دانش آموزان و معلمان این آموزشگاه گفت: تلاش داریم امسال هر دانش‌آموز در استان فارس یک رشته ورزشی را انتخاب کرده و در آن رشد کرده و در آینده نیز تخصصی ادامه دهد.

کلاری گفت: سلامت جسمی در کنار سلامت روحی، روانی و اجتماعی است، لذا ورزشی به همه ابعاد سلامتی انسان کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس اظهار کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی می‌تواند به ورزش قهرمانی در آینده کمک کند.

خاطر نشان می‌شود: در این مراسم که با رژه تیم‌های ورزشی دانش‌آموزان همراه بود مدیران و روسای آموزش و پرورش فسا، ششده و شیبکوه نیز حضور داشتند.

بازدید از هنرستان دخترانه حضرت معصومه (س) و گفتگو با هنراموزان وهنرجویان این آموزشگاه از دیگر برنامه‌های حضور مدیرکل آموزش وپرورش فارس در فسا بود.

کلاری در بازدیداز کارگاه‌های این هنرستان از نزدیک با ظرفیت‌ها و امکانات این آموزشگاه اشنا شد.

مدیر کل آموزش وپرورش فارس همچنین از نزدیک با کمبودها و مشکلات این هنرستان نیز آشنا شد.

یادآور می‌شود: در این سفر یک‌روزه آقایان محرابی وشعبانی؛ رییس دفتر مدیرکل و رییس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان، مدیر کل را همراهی می‌کنند.