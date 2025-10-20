https://mehrnews.com/x39mBB ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ کد خبر 6628160 استانها مازندران استانها مازندران ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ المپیاد استعدادهای برتر ورزش مازندران بهشهر - هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش مازندران، با حضور ورزشکاران در بهشهر برگزار شد. دریافت 89 MB کد خبر 6628160 کپی شد مطالب مرتبط توسعه بومگردی گامی برای توسعه گردشگری بهشهر است پاکدامن: ورزش قزوین در مسیر رشد و همبستگی ملی قرار دارد ایجاد منطقه آزاد تجاری مطالبه مهم مردم بهشهر است 80 درصد منازل سیل زده فاقد پروانه هستند برچسبها ورزش المپیاد ورزشی شهرستان بهشهر
نظر شما