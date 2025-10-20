  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

المپیاد استعدادهای برتر ورزش مازندران

بهشهر - هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش مازندران، با حضور ورزشکاران در بهشهر برگزار شد.

