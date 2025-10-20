ورود دوباره دختران کاراته ناشنوا به اردوی المپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی کاراته دختران ناشنوا در مسیر آماده سازی برای شرکت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ تا کنون ۱۶ مرحله اردوی آماده سازی پشت سر گذاشته است و طبق برنامه ارائه شده از سوی فرحناز ارباب، قرار است اردوی هفدهم این تیم از روز سه شنبه (۲۹ مهر) آغاز شود.

به همین منظور اردونشینان این تیم امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) در باشگاه ورزشی رعد آسا (باقر شهر تهران) مستقر می‌شوند تا از فردا تمرینات شأن را در این مجموعه از سر بگیرند.

اردونشینان تیم ملی کاراته دختران ناشنوا به این شرح هستند:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)



کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت. همچنین شادی جعفری زاده در کنار فرحناز ارباب تمرینات دختران ملی پوش کاراته را تا ۲ آبان زیر نظر دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.