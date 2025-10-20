به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی غرب استان تهران، بر لزوم توجه ویژه به زیرساختهای این منطقه تاکید کرد و گفت: جمعیت چهارمیلیونی غرب استان تهران، با تنوع قومی بالا، چالشهای امنیتی و رفاهی ایجاد کرده است.
رضایی گفت: غرب استان تهران نسبت به مرکز استان، از نظر زیرساختها عقبتر است، این نیاز منطقه است. جمعیت نمیشود کاهش داد، ولی میشود بخشی از این ساختار را اصلاح کرد و رفاهیات و آرامش برای انتظامی هم مهم است.
وی افزود: استان تهران به دلیل ویژگیهای خاص، به سه فرماندهی تقسیم شده است، تهران بزرگ، غرب تهران و شرق تهران.
رضایی توضیح داد: جمعیت غرب استان تهران حدود چهار میلیون نفر است. لیست اقوام مختلفی از کشور در شرق و غرب تهران حضور دارند؛ میتوان گفت ایران کوچک در همین جا است. البته مشکلاتی هم دارد به جهت زیرساختهایی که کفایت این جمعیت و مطالبه را ندارد.
جانشین فراجا به سفرهای رئیسجمهور به این منطقه اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور تشریف بردند به شهر قدس، به اعتقادم در همین راستاست و در این ایام بارها به همین منطقه آمدند. این فهم بالای دولت است نسبت به ارتقای زیرساخت این منطقه. حضورشان هم همین است. همه این ناهمگونیها باز باری است بر انتظامی در موضوعات مختلف، در کنار قوه قضائیه هم همینطور.
او آمار جرایم در غرب تهران را با استانهای بزرگ مانند خوزستان و کرمان مقایسه کرد و افزود: ما آماری که الان داریم، در اصل قلب استان تهران جزو چهار تا پنج [استان برتر]، بعضاً تنه میزنند به بعضی استانهای بزرگ، اتفاقاتی که اینجا میافتد یا جرایمی که اینجا هست، تنه میزند به بعضی استانها مانند خوزستان یا کرمان. این نیاز هست که واقعاً هم مجلس محترم، هم دولت محترم و همه کسانی که مسئولیت این قضیه دارند، این منطقه را ویژه در برنامه هفتم واقعاً بایستی توجه کرد.
رضایی بر ایجاد ستاد ویژه برای غرب استان تهران تاکید کرد و گفت: نیاز باشد در بحث تحول منطقه، ما داریم موضوعات مختلف زیرساخت. ستاد ویژهای برای غرب استان تهران، یک ستاد ویژهای برای شهر از افسران قابل و کارکنان قابل. بازدید و نظارتها را نسبت به خیلی از استانها باید بیشتر بدهیم به اینجا.
وی محدودیتهای منابع را برجسته کرد: در یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده که منابع ما محدود، منابع انسانی، ولی اینجا برای ایجاد یک پاسگاه یا کلانتری همینجوری نیست. دوستان دولتی کاملاً اشرافیت دارند. برای یک پست، یک نفر اجازه ندارد یک پست اضافه کند، یک کلانتری میزنیم، یک مجموعه اضافه میکنیم؛ این چه آوردهای دارد؟ چرا از کجا بایستی کم کنیم تا مثلاً اینجا ایجاد کنیم؟ سازمان محدود بسته شده است. حالا در داخل سازمان بتوانیم مدیریت کنیم.
جانشین فراجا به فداکاری نیروهای انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروهای انتظامی کشور حقیقتاً عرض میکنم، نه اینکه خودم لباس [پلیس] دارم، خیر، به به عنوان یک کارشناسی که میشناسید، بالاخره ۴۰ چند سال از عمرم در خدمت در این نظام سازمان فعالیت کردم، حقیقتاً انتظامی کشور از مردم، برای مردم و در خدمت مردم است.
وی گفت: شما ببینید طرح تابستانه، طرح زمستانه، طرح مدرسه، طرح نوروز، طرح همین مناسبت ایام محرم، طرح ویژه ایام ماه رمضان، طرح ویژه، یکی سخنرانی یک جا میشود، یک مقررات رعایت نمیشود و یا میشود، برای ما بار درست میشود. هر موضوعی که این نشان از اینکه این سازمان پویاست و انقلابی عمل میکند.
نظر شما