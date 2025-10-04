  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

بانک تصویری اموال مکشوفه رونمایی شد

بانک تصویری اموال مکشوفه رونمایی شد

همزمان با روز کارآگاه، ضمن تجلیل از ۷ کارآگاه برتر، جانشین فرمانده انتظامی کشور از طرح بتا(بانک تصویری اطلاعات) رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز کاراگاه، از ۷ نفر از برترین کاراگاهان کشور با حضور سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا، تجلیل شد.

در میان کاراگاهان برتر می‌توان به سرهنگ اسدبیگی از همدان، سرهنگ صادقی از خراسان جنوبی، معصومه ندرلو از زنجان و سرهنگ میرحبیبی از کرمان اشاره کرد.

در حاشیه این مراسم، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور از رونمایی طرح جدیدی با عنوان «بتا» خبر داد؛بتا بانکی تصویری که اطلاعات اموال مکشوفه را برای مالباختگان ثبت و در اختیار آنان قرار می‌دهد تا روند بازگرداندن اموال تسهیل شود.

این طرح نوین گامی موثر در افزایش شفافیت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سرقت و کشف اموال محسوب می‌شود.

