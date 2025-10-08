به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بساطی عصر چهارشنبه در این مراسم ضمن تبریک هفته فراجا اظهار کرد: یکی از ارکان پلیس مقتدر، برخورداری از ابزار، تجهیزات و امکانات مناسب در کنار نیروی انسانی متخصص، باایمان و شجاع است.
وی افزود: در فرماندهی انتظامی استان اصفهان پروژههای متعددی در حوزه اماکن سازمانی، منازل مسکونی و اداری کارکنان در حال اجراست که بسیاری از آنها در هفته فراجا افتتاح یا کلنگزنی میشود. افتتاح ساختمان ستاد انتظامی شهرستان گلپایگان و کلانتری گلشهر از جمله این طرحهاست که در ارتقای خدمترسانی به مردم تأثیر مستقیم دارد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به آمار مطلوب امنیتی شهرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون در شهرستان گلپایگان، وقوع جرایم ۶ درصد کاهش یافته، میزان کشفیات ۳ درصد افزایش داشته و دستگیری سارقین، اراذل و خردهفروشان مواد مخدر با رشد ۴ درصدی همراه بوده است که این آمار نتیجه هدفگذاری دقیق و رویکرد جامعهمحور پلیس است.
وی اجرای طرح امنیت محلمحور را یکی از برنامههای مهم استان دانست و گفت: در این طرح، رؤسای کلانتریها با معتمدین، نخبگان و افراد دغدغهمند محلی ارتباط مستقیم برقرار میکنند تا طرحهای انتظامی بر اساس نیازهای واقعی مردم تدوین شود. این تعامل و همافزایی مردمی نقش مؤثری در موفقیت طرحهای امنیتی داشته است.
سرهنگ بساطی با قدردانی از نقش اصحاب رسانه در اطلاعرسانی، آموزش عمومی و نظارت اجتماعی تصریح کرد: رسانهها بازوی مؤثر پلیس در تحقق شعار امسال هستند و با همکاری نزدیک میتوانند زمینه ارتقای احساس امنیت در جامعه را بیش از پیش فراهم کنند.
گلپایگان از امنیت واقعی و پایدار برخوردار است
سرهنگ علیاصغر محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان در این آیین ضمن تبریک هفته فراجا گفت:نیروی انتظامی با تکیه بر شعار امسال یعنی «پلیس مقتدر، آموزش، مشارکت همگانی و جامعه امن» توانسته در حوزههای مختلف امنیتی، انتظامی و اجتماعی عملکردی قابل توجه داشته باشد.
وی افزود:در زمینه دستگیری معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر ۴۵ درصد رشد داشتهایم که تأثیر چشمگیری در ارتقای امنیت اجتماعی داشته است.
سرهنگ محمدی در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گفت:در نیمه نخست سال، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مأموریت انتظامی، ترافیکی و امدادی توسط نیروهای ما انجام شده و میانگین زمان حضور مأموران در صحنه کمتر از ۸ دقیقه بوده است.
وی همچنین از موفقیت پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری خبر داد و گفت:در شش ماه اخیر، بیش از سه و نیم میلیارد تومان از اموال کلاهبرداریشده اینترنتی به صاحبانشان بازگردانده شده است.
فرمانده انتظامی گلپایگان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در ارتقای امنیت افزود:امروز گلپایگان از امنیت واقعی و پایداری برخوردار است و این حاصل تلاش شبانهروزی مأموران و همراهی مردم ولایی و شهیدپرور شهرستان است.
علیاکبر رضایی، فرماندار شهرستان گلپایگان نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته فراجا گفت: امنیت از اساسیترین نیازهای جامعه است و بخش عمدهای از این امنیت بهواسطه تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی محقق میشود.
وی با تقدیر از تلاشهای کارکنان انتظامی در شهرستان و استان افزود:نیروی انتظامی در حوزههای مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم شهری، نقش بیبدیل و تعیینکنندهای دارد. در کنار این مجاهدتها، خانوادههای کارکنان نیز با صبر و پایداری مثالزدنی همراه این عزیزان هستند که باید قدردان آنان بود.
رضایی با اشاره به لزوم بهبود زیرساختهای انتظامی شهرستان گفت:امکانات مناسب، تجهیزات بهروز و ساختمانهای استاندارد لازمه ارائه خدمات مطلوب به مردم است. خوشبختانه با افتتاح ساختمان جدید ستاد فرماندهی انتظامی و کلانتری ۱۵ گلشهر، گام مؤثری در این مسیر برداشته شد.
فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی گلپایگان، شایسته است ظرفیتهای لجستیکی و پشتیبانی انتظامی غرب استان اصفهان بهصورت متمرکز در این شهرستان مستقر شود تا ضمن تسهیل ارائه خدمات به مردم، توان عملیاتی یگانهای انتظامی منطقه نیز افزایش یابد.
نظر شما