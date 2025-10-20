کریدور شمال–جنوب، مسیر چندوجهی توسعه اقتصادی منطقه خزر

به گزارش خبرنگار مهر، دمیتری کوروچکین، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه، در سخنرانی خود در بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد: تمام جهان به اهمیت منطقه خزر واقف است. این منطقه در قلب شبکه تجارت و انرژی جهانی قرار دارد و ظرفیت بی‌نظیری برای تعمیق روابط اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر فراهم می‌کند.

کوروچکین با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب گفت: راه‌اندازی این کریدور می‌تواند منطقه خزر را به یک مسیر ترانزیتی چندوجهی برای حمل‌ونقل جهانی تبدیل کند و زمینه لازم برای رشد اقتصادی و افزایش تبادلات میان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را فراهم آورد.

وی افزود: ایران و روسیه در حال برداشتن گام‌های مؤثر برای تقویت تبادلات اقتصادی هستند و اتاق بازرگانی روسیه نقش فعالی در این روند، چه در سطح دوجانبه و چه چندجانبه، ایفا می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی روسیه به علاقه روزافزون تجار و تولیدکنندگان روس به بازار ایران اشاره کرد و گفت: بازار ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد و فعالان اقتصادی روسیه مشتاق گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از کشاورزی تا فناوری‌های نو هستند. امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام مهمی در این مسیر خواهد بود.

وی همچنین افزود: قرارداد همکاری استراتژیک میان دولت‌های ایران و روسیه و توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال–جنوب، چشم‌انداز روشنی برای تعاملات اقتصادی دو کشور ایجاد کرده است. عضویت اخیر ایران در گروه بریکس نیز فرصت‌های تازه‌ای برای بخش خصوصی فراهم کرده است.

کوروچکین در ادامه گفت: اتاق بازرگانی روسیه تا سال ۲۰۳۰ پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، فناوری‌های نو، نساجی و گردشگری را دنبال می‌کند و همکاری با ایران در اولویت این پروژه‌ها قرار دارد.

وی از گسترش همکاری‌ها در مناطق ویژه اقتصادی، تبادل تجربیات فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال میان کشورهای حوزه خزر خبر داد و افزود: این اقدامات به ما کمک می‌کند هم‌افزایی اقتصادی منطقه را تقویت کرده و از ظرفیت‌های تجارت و فناوری بهره‌برداری مؤثر داشته باشیم.

کوروچکین با اشاره به دستاوردهای دو سال اخیر گفت: در این مدت، ارتباطات تجاری میان بخش خصوصی کشورهای حوزه خزر رشد چشمگیری داشته و حجم تعاملات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. این موفقیت نتیجه همکاری نزدیک اتاق‌های بازرگانی و ابتکارات مشترک در نمایشگاه‌ها، هیئت‌های تجاری و پروژه‌های لجستیکی است.

وی افزود: نشست اخیر کشورهای حوزه خزر در آستراخان نتایج مثبت زیادی در جهت تعمیق روابط اقتصادی به همراه داشت. هماهنگی بیشتر در زمینه‌های گمرکی، لجستیکی و زیرساختی می‌تواند خزر را به محور اصلی رشد و ثبات اقتصادی در اوراسیا تبدیل کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه تأکید کرد: تعاملات اقتصادی کشورهای خزر باید همچون زنجیره‌ای منسجم و پیوسته ادامه یابد تا به رشد پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های فناورانه منجر شود.