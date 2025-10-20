  1. اقتصاد
تشکیل تیم ویژه وزارت خارجه برای نظم‌دهی به قوانین تجارت

یک مقام مسئول گفت: وزارت خارجه تمام قد در خدمت بخش خصوصی است و با تدوین شیوه‌نامه‌ها و استفاده از تجارب جهانی، تلاش می‌کنیم موانع صادرات و قوانین پیچیده را رفع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، امروز در ششمین نشست از سلسله برنامه‌های «هفت روز با صادرات» با عنوان «صادرات و بازارهای بین‌المللی» اظهار کرد: وزارت امور خارجه همواره در کنار بخش خصوصی قرار دارد و این سیاست دستور مستقیم رئیس‌جمهور است.

او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متأسفانه کشور دچار جنگل قوانین شده و یکی از مأموریت‌های ما نظم دادن به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آن‌ها زمان‌بر است.

وی افزود: در جلسات حاکمیتی، همیشه نماینده بخش خصوصی بوده‌ایم و برای رفع موانع آن تلاش می‌کنیم. اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماست، اما پیگیری ادامه دارد.

صمدزاده با اشاره به مشکلات گمرک گفت: مبادی ورودی و خروجی ما با مشکلات تاریخی روبه‌رو هستند و هر نهاد قانون خاص خود را اعمال می‌کند. پیشنهاد دادیم تا فرماندهی این مبادی مشخص شود و بخش خصوصی در تجهیز و بهبود آن‌ها مشارکت کند.

او همچنین به اقدامات وزارت امور خارجه برای رفع تعدد قوانین اشاره کرد: تیم ویژه‌ای تشکیل شده تا قوانین مربوط به تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری نظم پیدا کند و موارد مورد نیاز تصویب شوند. آماده نشست‌های مشترک با اتاق‌های بازرگانی هستیم تا همکاری مستقیم میان نمایندگی‌ها و بخش خصوصی به نتایج بهتری منجر شود.

صمدزاده در خصوص نقشه راه فعالیت‌های تجاری افزود: آمارها و داده‌ها یکی از مشکلات اصلی ماست، بخشی از آن هم به تحریم‌ها مرتبط است. در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا سفرهای هیئت‌های تجاری بخش خصوصی با رئیس جمهور و اعضای دولت، بدون ایجاد مانع، انجام شود.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تأکید کرد: استفاده از تجربه کشورهای موفق و بومی‌سازی آن‌ها در ایران یکی از اولویت‌های ماست تا بخش خصوصی بتواند همگام با روند جهانی فعالیت کند.

