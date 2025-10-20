وحید رونقی با برنامه سینمایی به آنتن شبکه دو بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، همزمان با آغاز چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، شبکه دو سیما با ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «جشنواره فیلم کوتاه» هر روز تازه‌ترین رویدادها، گفتگوها و پشت‌صحنه‌های این جشنواره را برای مخاطبان به تصویر می‌کشد.

این برنامه از دوشنبه ۲۸ مهر هر روز حوالی ساعت ۱۵:۳۰ پخش می‌شود و شامل گزارش‌های روزانه از روند برگزاری جشنواره، مصاحبه و معرفی فیلمسازان جوان و همینطور گفتگو با داوران، مدیران و هنرمندان حاضر در این رویداد سینمایی است.

برنامه «جشنواره فیلم کوتاه» با اجرای وحید رونقی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا بختیان، تلاشی است برای انعکاس شور، خلاقیت و نگاه اندیشه‌ورزانه نسل تازه فیلمسازان ایرانی. کارگردانی پرتابل این اثر را احمد ایرانخواه برعهده دارد و مهدی گودرزی و نگار ولی‌نژاد تدوین برنامه را انجام داده‌اند. همچنین، ویدئوگرافیک توسط میلاد ملک‌پور و تصویربرداری توسط محسن حدادی انجام شده است.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شعار «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. در این دوره، فیلم‌های کوتاه کمتر از ۳۰ دقیقه در بخش‌های سینمای ایران و بین‌الملل در گونه‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی به رقابت خواهند پرداخت.