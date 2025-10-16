تعامل شرکت واحد با جشنواره فیلم کوتاه برای ارائه خدمات رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، با توجه به توافق ستاد چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، مهمانان این رویداد سینمایی شامل فیلمسازان و فعالان رسانه می‌توانند با حضور در مکان‌های مشخص شده در مناطق مختلف تهران، از وسایل عمومی حمل و نقل رایگان با نماد «چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» برای تردد به پردیس سینمایی «ایران‌مال» (خانه جشنواره) استفاده کنند.

مهمانان چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران می‌توانند طی روزهای برگزاری جشنواره، در ساعت‌های ۹:۳۰ و ۱۴ با حضور در «پایانه‌ کاوه (خیابان انقلاب)»، «میدان هفت‌حوض»، «پایانه صادقیه»، «پایانه رسالت»، «پایانه میدان ونک»، «میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان به سمت میدان حضرت ولیعصر (عج)»، «ایستگاه مترو شهران» و «ایستگاه مترو شهید صدر» از وسایل حمل و نقل عمومی درنظر گرفته شده جهت حرکت به سمت پردیس سینمایی «ایران‌مال» استفاده کنند.

همچنین جهت رفاه حال مهمانان جشنواره چهل و دوم، در پایان هر روز از جشنواره و در ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۲:۴۵ وسایل حمل و نقل رایگان به سمت «پایانه کاوه» (خیابان انقلاب)، «میدان هفت‌حوض» و «پایانه میدان ونک» درنظر گرفته شده است.

حمل و نقل هنرجویان مدعو هنرستان‌ها به خانه جشنواره، ذیل این طرح قرار نمی‌گیرد و بر اساس برنامه روزانه اعلام‌شده به هنرستان‌ها انجام می‌شود.

این خدمات از روز آغازین جشنواره یکشنبه ۲۷ مهر تا روز پنجشنبه اول آبان ارائه می‌شود و روز برگزاری اختتامیه جشنواره (جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴) را شامل نمی‌شود.

چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار می‌شود.