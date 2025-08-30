  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

«ایران‌مال» خانه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد

«ایران‌مال» خانه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شد

پردیس سینمایی «ایران‌مال» به عنوان خانه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برای سومین بار در تاریخ ادوار برگزاری خود، در پردیس سینمایی «ایران مال» برگزار خواهد شد.

نمایش آثار ۲ بخش اصلی مسابقه سینمای بین‌الملل و مسابقه سینمای ایران، برنامه‌های بخش‌های جنبی و نیز نشست‌های تخصصی و آموزشی جشنواره، برای صاحبان آثار، اصحاب رسانه، هنرمندان و سایر مدعوین در «ایران مال» برگزار می‌شود.

شیوه‌نامه و بازه زمانی ثبت‌نام فعالان رسانه به‌زودی و از طریق اطلاع رسانی روابط عمومی جشنواره اعلام می‌شود.

پردیس سینمایی «ایران‌مال» پیش‌تر نیز، در دوره‌های سی‌وهفتم و سی‌وهشتم میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بود.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6574857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها