آغاز پخش فصل پنجم برنامه «دی بی سی فارسی» از شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل پنجم برنامه طنز سیاسی «دی بی سی فارسی» از هفته جاری روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود؛ برنامه‌ای که با زبان طنز و در قالب نقیضه، سیاست‌ها و رویکردهای رسانه‌ای شبکه «بی‌بی‌سی فارسی» را نقد و افشا می‌کند. این فصل با ترکیبی تازه از خبر، مستند و طنز نمایشی، جمعه‌ها ساعت ۱۹:۵۰ پخش می‌شود.

پس از تولید بیش از ۱۰۷ قسمت در چهار فصل گذشته، برنامه «دی بی سی فارسی» حالا با فصل پنجم خود بازمی‌گردد. این فصل که تولید مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) واحد مشهد مقدس است، تلاش می‌کند با ترکیب روایت خبری، عناصر مستند و موقعیت‌های طنز نمایشی، به شکلی دقیق‌تر و جذاب‌تر عملکرد رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی را نقد کند.

در فصل جدید این برنامه، محمدمهدی احمدیان به عنوان مجری طرح، الیاس یزدی به عنوان تهیه‌کننده، علی علی‌پور در مقام کارگردان و ناصر جوادی به‌عنوان نویسنده همکاری دارند. همچنین سیدحمید علیزاده، جواد مرتضوی‌زاده، محمدمهدی رضایی، وحید پورحسینی، محسن فراهانی، محمدصادق یعقوب‌زاده، احمد عسگری، محمد هریری، سیدجلال قوامی، رضا رستگارمقدم، محمدامیر شهابی و صادق صانعی و جمعی دیگر از بازیگران این فصل هستند و فاطمه توکل، حمید یوسف‌زاده و علی علی‌پور نیز صداپیشگی بخش‌های مختلف برنامه را بر عهده دارند.

«دی بی سی فارسی» در فصل تازه خود همچنان بر تقابل با عملیات رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی تمرکز دارد و با بهره‌گیری از طنز تیز و فرم نقیضه، روایت‌های این شبکه را به چالش می‌کشد؛ رویکردی که این برنامه را به یکی از متفاوت‌ترین طنزهای سیاسی تلویزیون تبدیل کرده است.