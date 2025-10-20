به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقی در نشست خبری صبح دوشنبه خود با اصحاب رسانه و خبرنگاران در اداره میراث فرهنگی مهدیشهر با تاکید بر اینکه در شهرستان نیازمند نگاه ویژه مسئولان به گردشگری هستیم تا مردم هم توجهشان به سمت اقتصاد گردشگری جلب شود، افزود: از سوی دیگر اصحاب رسانه هم تأثیرگذاری بسیاری در معرفی مزیت گردشگری به عنوان رکن توسعه شهرستان مهدیشهر، دارند.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ما این است که این شهرستان به مقصد گردشگری تبدیل شود، گفت: مهدیشهر یکی از بهترین آب و هوا، طبیعت و محیط زیست را برای پذیرایی از مسافران و گردشگران دارد اما نیاز داریم که نگاه‌های حاکم به سوی گردشگری معطوف شود.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مهدیشهر با بیان اینکه گردشگری مزیت ثروت‌ساز مهدیشهر است، بیان کرد: تقاضای ما این است که مهدیشهر هم سهمی در پایتخت جاده ابریشم و کنسرسیوم گردشگری جاده ابریشم داشته باشد.

منقی گفت: از مسئولان استانی و شهرستانی درخواست داریم که حداقل عشایر راه ابریشم را به مهدیشهر تخصیص بدهند و برای آن برنامه ریزی کنند تا در جشنواره سال آتی ایل سنگسر مجالی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری مهدیشهر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهمیرزاد در کنار بسطام شاهرود و ۱۳ شهر دیگر، در زمره شهرهای ویژه گردشگری کشورمان محسوب می‌شوند، گفت: تخصیص اعتبارات و نگاه ویژه به این شهر زیبای نمونه گردشگری، مطالبه مردم شهرستان مهدیشهر از نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی و اجرایی است تا بتوانیم شاهد تخصیص ردیف اعتباری خاصی برای توسعه گردشگری در شهرهای نمونه گردشگری باشیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی مهدیشهر با تاکید بر اینکه مهدیشهر نگین گردشگری سبز استان سمنان است و ما به خصوص در شش ماه اول سال در شهمیرزاد و مهدیشهر میزبان خیل عظیمی از گردشگران هستیم اما زیرساخت کافی برای گردشگری وپذیرایی از میهمانان ایجاد نشده است، گفت: نیاز داریم که دولت کمک‌های جدی تری به این امر داشته باشد تا بتوانیم خدمات بهتری را ارائه کنیم.