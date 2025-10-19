به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پیامی به سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ثبتجهانی سه روستای ایرانی شفیعآباد در استان کرمان، سهیلی در استان هرمزگان و کندلوس در استان مازندران را در فهرست سازمان جهانی گردشگری تبریک گفت و این رویداد را «نماد ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و انسانی ایران» دانست.
وزیر ارتباطات در این پیام تصریح کرده است: خبر مسرتبخش ثبتجهانی روستاهای شفیعآباد، سهیلی و کندلوس در فهرست سازمان جهانی گردشگری، مایه افتخار و خرسندی مردم عزیز کشورمان است. ضمن عرض تبریک به جنابعالی و خانواده بزرگ وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای این اتفاق مهم، وزارت ارتباطات آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای هوشمندسازی این روستاها و معرفی بیش از پیش آنها در مقیاس ملی و بینالمللی اعلام میدارد.
هاشمی با تاکید بر اهمیت تحول دیجیتال در مسیر توسعه پایدار گردشگری روستایی افزود: این همکاری میتواند شامل آموزش و توانمندسازی اهالی روستا برای ورود به زیستبوم کسبوکارهای دیجیتال، حمایت از مشاغل بومی، ایجاد زیرساختهای ارتباطی نوین، ارتقای خدمات پستی و طراحی راهکارهای نوآورانه برای معرفی جهانی این مقاصد گردشگری باشد.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از پیام خود پیشنهاد داده است که کارگروهی موقت با حضور نیکمحمد بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح خدمات عمومی اجباری و حسن میثمی، مدیرکل دفتر توسعه فناوریهای نوین و تحول دیجیتال بهعنوان نمایندگان تامالاختیار وزارت ارتباطات تشکیل تا مقدمات هوشمندسازی روستاهای جهانی کشور با هماهنگی وزارت میراثفرهنگی فراهم شود.
