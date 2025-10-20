محمد خوشآیینه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان، طی ششماهه نخست امسال بیش از سههزار و ۲۵۰ نفرساعت آموزش ایمنی در سطح کارگاههای خراسان شمالی برگزار شده است.
وی هدف از اجرای این دورهها را افزایش آگاهی و مهارتهای ایمنی کارگران و کارفرمایان عنوان کرد و افزود: این آموزشها بهصورت مستمر در قالب دورههای عمومی و تخصصی در کارگاههای کوچک و بزرگ برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: در حال حاضر، چهار هزار و ۸۳۵ کارگاه فعال در شهرستان وجود دارد که برگزاری این آموزشها تأثیر قابل توجهی در کاهش حوادث کاری داشته است.
خوشآیینه با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: بر اساس آمارهای ثبتشده، نرخ حوادث کاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته که این موضوع بیانگر اثربخشی آموزشهای ایمنی و توجه جدی کارفرمایان به سلامت محیطهای کاری است.
وی تأکید کرد: گسترش آموزشهای ایمنی در واحدهای تولیدی و خدماتی، نقش کلیدی در حفظ سلامت نیروی کار، کاهش خسارات انسانی و مالی و ارتقای بهرهوری در محیطهای کاری ایفا خواهد کرد.
