محمد خوشآیینه در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در خراسان شمالی اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری، بیش از ۲۵ درصد اختلافات با رویکرد سازشی و مصالحه حل و فصل شده است که نشاندهنده توسعه فرآیندهای مسالمتآمیز در استان است.
وی افزود: در این مدت، ۱۰۲۶ پرونده شکایت مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان بررسی شد که از این تعداد، ۲۶۲ مورد، معادل حدود یکچهارم، به روش سازشی حل و فصل شده است.
خوشآیینه تصریح کرد: اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی و شهرستانهای تابعه دارای ۱۲ هیأت تشخیص و ۵ هیأت حل اختلاف هستند و میانگین زمان رسیدگی به پروندهها تنها ۱۵ روز است که در سطح کشوری وضعیت مطلوبی دارد.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ابتدا مراحل حل و فصل شامل سازش مستقیم بین طرفین یا از طریق نمایندگان قانونی آنها در شورای اسلامی کار است و در صورت عدم توافق، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وارد عمل میشوند.
