به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش‌آیینه پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای تعاون خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشین با عضویت ۱۱۳ هزار نفر در استان فعالیت دارند، اما متأسفانه ۹۹ درصد کارت‌های این تعاونی‌ها فاقد اعتبار است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند تمدید کارت‌ها گفت: اعضای تعاونی‌ها برای تمدید اعتبار کارت‌ها ناچار به مراجعه به بخشداری‌ها هستند، اما قطعی‌های مکرر اینترنت و برق روند کار را با اختلال مواجه کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رفع این موانع، افزود: بخشداری‌ها باید تدابیر لازم را در این زمینه بیندیشند تا مردم درگیر مشکلات اداری نشوند.

خوش‌آیینه همچنین بر فعال‌سازی دوباره اتاق تعاون استان تأکید کرد و گفت: مشکلات تعاونی‌ها تنها با هم‌اندیشی، پیگیری تعهدات و استفاده درست از ظرفیت‌های قانونی دولت برای مرزنشینان قابل حل خواهد بود.