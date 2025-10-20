به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر علوم در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: این مراسم در واقع شروع سال تحصیلی نیست، زیرا علم هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود؛ چه در حوزه بهداشت و درمان، چه در حوزه علوم، حرکت علم همواره ادامه دارد.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی سنتی است که گرامی داشته می‌شود؛ چراکه کاروان بزرگی در حال ادامه حرکت علمی است و بار و جهاز این کاروان، آینده ایران و مردم ایران هستند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این مجموعه سرنوشت آینده ایران و تأمین عزت و سربلندی مردم را رقم می‌زند. باید تلاش کنیم از این مجموعه بزرگ مراقبت کنیم.

وی ادامه داد: تکریم علم یک آموزه تاریخی، سنتی و دینی ماست. باید هم علم را تکریم کنیم و هم مسیرش را تسهیل نمائیم؛ مشکلات را مرتفع کرده و محیطی امن و با ثبات برای دانشمندان، دانشجویان و جوانان فراهم کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش دولت در این زمینه گفت: ایجاد آینده‌ای روشن، باعث ماندگاری، تحصیل خوب و لذت از دوران تحصیل می‌شود. پیشرفت علمی شایسته ملت بزرگ ایران است و باید آن را ضروری بدانیم.

وی تأکید کرد: وظیفه ما که به مردم و کشورمان مدیون هستیم، این است که ایران را در مرزهای دانش، رشد علمی، رقابت و تعامل علمی جهانی نگه‌داریم.

تأکید بر توسعه دیپلماسی در عرصه علم و سلامت

ظفرقندی خاطرنشان کرد: رشد علمی کشور به تعامل بین‌المللی وابسته است و هیچ جایی نیست که علم در انزوا رشد کند. دیپلماسی علم و سلامت، دیپلماسی نرم، انسان‌دوستانه، بدون محدودیت و مولد پیشرفت علمی است.

وی با اشاره به حدیث پیامبر اسلام که فرمودند «علم را ولو در چین باشد بیاموزید»، گفت: معنای این حدیث این است که بدون تعامل با دنیا نمی‌توان در مرزهای علمی باقی ماند.

وی ادامه داد: روند شرکت در کنگره‌ها، رفت‌وآمدهای علمی و گفتگوهای علمی باید با درایت دولت و ریاست‌جمهوری بهبود یابد.

وزیر بهداشت افزود: دیپلماسی علم و سلامت می‌تواند گشایش‌گر و آغازگر سایر دیپلماسی‌های سیاسی باشد و حتی مسیرهای مسدود را باز کند.

او با اشاره به تجربه حضور در یک کنگره در مصر گفت: در گفتگوهایی که داشتیم، مشاهده شد که حتی کشورهایی که با ما زاویه‌های سیاسی دارند، علاقه‌مند به تبادل علمی در حوزه‌های سلامت، دارو و گردشگری سلامت هستند.

علم، مسئولیتی اجتماعی فراتر از تخصص

وزیر بهداشت تأکید کرد: علم علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی سنگینی نیز دارد که بر دوش دانشمندان و دانشجویان ماست.

وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی و ملی علم، مسئولیتی است که ما در قبال مردم و جامعه داریم. حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه پیامبر را طبیب قلوب و جان‌ها معرفی می‌کند؛ او به سراغ مردم می‌رود، نه اینکه منتظر باشد مردم نزد او آیند.

وی افزود: این یعنی داشتن علمی جامعه‌محور و مردم‌محور. یعنی باید به آثار اجتماعی علم در همه حوزه‌ها نیز ورود کنیم.

ظفرقندی تصریح کرد: ما باید به مسائل اجتماعی مانند فقر، سواد، تصادفات و آلودگی هوا ورود کنیم. باید به عنوان طبیب، به مشکلات محلات و جوامع بپردازیم تا علم ما اثرگذار شود.

وی اضافه کرد: اگر این مسائل اصلاح نشوند، حتی با هزار سال تدریس، مشکلات باقی خواهند ماند. من سال‌هاست که تروما درس می‌دهم، اما اگر در جاده‌ای تابلوی هشدار نصب نشود، تصادف رخ خواهد داد و ما فقط باید در بیمارستان زخم‌ها را بخیه کنیم. این همان چیزی است که از آن به‌عنوان مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت یاد می‌شود.

وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت رفع ناترازی‌ها و کمک گرفتن از دانشگاه‌ها در این زمینه گفت: در گذشته، دانشگاه‌ها در حوزه سیاست نیز اثرگذارتر بودند. آسمان دانشگاه‌های ما پر از ستاره‌های درخشان است و دانشگاه‌ها شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام شهدای ۸ سال دفاع مقدس، عرصه سلامت و جنگ ۱۲ روزه اخیر، مایه افتخار جامعه علمی و دانشگاهی ما هستند. باید وظایف خود را در قبال مردم و کشور به نحو مطلوب انجام دهیم و دست در دست هم، میهن‌مان را به بهترین شکل بسازیم.