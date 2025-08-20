به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در آستانه روز پزشک ضمن تبریک فرا رسیدن زادروز شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک به جامعه پزشکی و تیم ملی سلامت، گفت: روز پزشک هم یک نماد است و هم یک معنا. نماد از این جهت است که ایران در عرصه ملی و بین‌المللی، هویت، سابقه و پیشینه بسیار قوی در حوزه سلامت دارد و بر همین اساس نیز زادروز حکیم و طبیب بزرگ و شناخته شده در عرصه بین‌المللی - شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا را به عنوان روز پزشک قرار دادند.

وی در همین راستا گفت: در سوابق بسیاری از کتابخانه‌های اروپا دیده‌ام که کتاب‌هایی از جمله کتاب «قانون» ابوعلی سینا در آنجا نگهداری می‌شود و در یک زمان‌هایی آنجا تدریس می‌شده است. بنابراین این موضوع یک نماد از هویت و سابقه ارزشمند حوزه سلامت در ایران است.

ظفرقندی ادامه داد: معنا و هویت اجرایی نیز آن است که یک روزی قرار داده شده تا از زحمات جامعه خدوم پزشکی قدردانی شود. جامعه‌ای که در ایام جنگ تحمیلی، دوران کرونا و همین جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند و در صحنه‌ها کاری کردند که کارستان بود و هیچ کمبودی در زمینه‌های مرتبط با حوزه سلامت احساس نشد. طبیعی است که باید از آنها قدردانی شود. من نیز به سهم خود و به عنوان عضوی از جامعه پزشکی وظیفه می‌دانم این روز را به همکارانم تبریک بگویم و از زحمات و فعالیت‌هایی که برای کاهش رنج و درد مردم می‌کشند، تشکر کنم.

«تیم ملی سلامت» رمز موفقیت نظام سلامت

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره «تیم ملی سلامت» به عنوان اصطلاح جدیدی که در دوره اخیر وزارت بهداشت بسیار از زبان شخص وزیر و سایر ارکان این وزارتخانه شنیده می‌شود، گفت: اعتقادم این است که کار سلامت، کاری «تیمی» و مشترک است و کاری فردی نیست. قطعاً یک کار سلامت بدون هماهنگی با همکاران پرستار، بهداشت، داروساز و اساتید شدنی نیست؛ بالاخره یک نفر برای ورود به حوزه پزشکی باید در دانشگاه‌ها درس بخواند و اساتید باید وی را تربیت کنند. در مجموع اقدامات در حوزه سلامت، یک کار بزرگ است که اگر خوب انجام شود این کار تیمی موفق است و اگر هر قسمت از آن خوب انجام نشود، نتیجه مطلوب را نخواهد داشت و صدمه می‌خورد. اگر تربیت پزشک، پژوهش، آموزش، دارو، نرسینگ، طبابت، جراحی و غیره هر کدام دچار اشکالی شود، مجموعه برآیند و خروجی دچار اشکال می‌شود.

وی در این باره افزود: از آنجا که خودم مقداری اهل ورزش هستم، اصطلاح «تیم ملی سلامت» را انتخاب کردم که کاری تیمی است؛ چراکه به عنوان مثال در یک تیم فوتبال یا بسکتبال اگر دفاع خوب کار نکند آن تیم برنده نمی‌شود ولو آنکه فورواد و هافبک‌ها خوب کار کنند و بالعکس. بنابراین ما تأکیدمان آن است که در حوزه سلامت نیز همه تیم را باید در نظر گرفت تا بتوانیم نتیجه نهایی و خروجی خوبی را به نفع مردم داشته باشیم.

ظفرقندی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره تاکید این دوره وزارت بهداشت به بحث نگهداشت و پاسداشت نیروی انسانی گفت: سرمایه اصلی حوزه سلامت نیروی انسانی است؛ هر چه این سرمایه باکیفیت‌تر و با دانش بیشتر و با انگیزه بیشتر باشد، طبیعتاً این حوزه بهتر عمل می‌کند و درد مردم بهتر درمان می‌شود. بنابراین مهم آن است که چه کنیم تا نیروهای خوبی تربیت کنیم و این نیروها نیز ماندگار باشند.

وی افزود: در حوزه تربیت درست نیروی انسانی باید به دانشگاه‌ها توجه کنیم و بودجه‌های کافی برای تربیت دانشجوهای پزشکی در نظر گرفته شود؛ چراکه دانشجوی پزشکی با دانشجوی کلاس و تخته و تئوری متفاوت است و بعد از دو سال و نیم باید وارد بیمارستان و آزمایشگاه شده و با تکینک‌ها و مهارت‌ها آشنا شود. بنابراین آموزش پزشکی مقداری پیچیدگی بیشتری دارد و بر همین اساس نیز باید متناسب با امکانات و شرایطی که می‌تواند کیفیت خوبی را ایجاد کند، دانشجو پذیرش کنیم تا خروجی خوبی در سطح آموزشی، کیفی، استاندارد و اعتبارسنجی داشته باشیم.

دو شرط اساسی ماندگاری نیروی متخصص و متبحر

وزیر بهداشت همچنین درباره مبحث نگهداشت نیروی انسانی گفت: نگهداشت نیروی انسانی دو شرط اساسی دارد؛ اول آن است که به معیشت و شرایط زندگی آنها توجه شود و نیازهای اولیه آنها تأمین و توجه شود. این موضوع باید در دستور کار باشد. شرط دوم نیز آن است که شرایط اجتماعی مناسبی را فراهم کنیم. جامعه پزشکی و اساساً جامعه علمی شایسته احترام هستند، باید شأن آنها حفظ شود، احترام کافی گذاشته شود و رفتار نسنجیده با آن‌ها انجام نشود. این موضوع نیز تابع شرایط اجتماعی کشور است و به این منظور باید شرایط ثبات، آرامش، صلح و احترام به شأن و منزلت علمی همه دانشمندان فراهم باشد تا ماندگاری آنها بیشتر شود؛ هر کدام از این موارد کسر شود طبیعتاً مشکلاتی نظیر مهاجرت و سایر موارد ایجاد می‌شود.

او درباره آخرین آمارها از میزان درخواست گود استندینگ (تأییدیه حسن انجام کار اعضای سازمان نظام پزشکی برای فعالیت در خارج از کشور) گفت: بر اساس گزارش سازمان نظام پزشکی، درخواست گود استندینگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ درصد کاهش داشته که عدد خوبی است و دلایل مختلفی هم دارد. اما در مجموع، اقدامات مقداری باعث ماندگاری بیشتر شده است و امیدواریم با ایجاد زمینه‌های اجتماعی یعنی ثبات در جامعه، تکریم دانشمندان و تأمین معیشت افرادی که عمری زحمت کشیده‌اند، بتوانیم این ماندگاری را بیشتر کنیم.

ظفرقندی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات تیم ملی سلامت، گفت: اول شهریور ماه سال گذشته و زمانی که وارد وزارت بهداشت شدم، مجموعه حوزه سلامت ۹۷ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که بخش عمده آن بدهی پرسنلی و بخشی هم دارویی و پیمانکاران بود. در همین راستا بارها در جلسات با رؤسای دانشگاه‌ها تاکید کردم که اولویت‌مان باید مراقبت از پرسنل، ایجاد انگیزه برای کار و پرداخت‌های به موقع به پرسنل باشد. همچنان در جلسات به این موضوع تاکید دارم و استراتژی و راهبرد حوزه سلامت نیز همین موضوع است.

کاهش ۶ ماهه بدهی‌های پرسنلی

وی گفت: سعی کردیم بدهی‌هایی که وجود داشت، کم شود. آن زمان به طور متوسط در کشور حدود ۱۲ ماه بدهی پرسنلی داشتیم و مطالبات از بیمه‌ها تأخیرهای طولانی داشت. اکنون به دنبال اقدامات انجام شده مقداری از مطالبات بیمه‌ها جبران شد، مقداری از بدهی‌ها نیز از محل کمک صندوق پیشرفت جبران شد. در مجموع اکنون حدود شش ماه از آن عقب‌ماندگی را جبران کردیم. امیدواریم با پیگیری‌هایی که داریم انجام می‌دهیم و خوشبختانه در جلسات اخیر دولت هم مصوبات خوبی در این جهت داشتیم؛ بتوانیم در دو سه ماه آینده نیز این فاصله را کم کنیم و عقب‌ماندگی در پرداخت مطالبات همکاران، جبران شود.

ظفرقندی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ورود این دوره وزارت بهداشت به بحث مطالبات رزیدنت‌ها و بهبود وضعیت معیشت آنها گفت: اواخر سال گذشته افزایش حقوقی را برای رزیدنت‌ها تأمین کردیم که البته ابتدا باید بودجه آن تأمین می‌شد. همان زمان نیز یک خواسته قدیمی دستیاران در دولت مصوب و بیمه برای دستیاران در بودجه ۱۴۰۴ مقرر شد که اکنون نیز جاری است.

وی در این باره ادامه داد: امسال نیز افزایش حقوقی را برای رزیدنت‌ها تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم و از این محل نیز از همین ماه ۳۰ درصد مجدد افزایش در حوزه پرداخت حقوق رزیدنت‌ها داریم؛ چراکه رزیدنت‌ها نیز جوانان آینده‌دار این مملکت هستند و قسمت عمده‌ای از زحمات درمانی در بیمارستان‌های دانشگاهی بر عهده رزیدنت‌هاست.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دوره طرح پزشکان و نظر وزارت بهداشت دوره اخیر در این باره گفت: طرح نیروی انسانی پزشکی مصوبه و قانون مجلس جهت تأمین نیاز مناطق محروم است. آنچه که ما اکنون داریم انجام می‌دهیم این است که این دوران با شرایط بهتر، معیشت بهتر و پرداخت‌های بهتر همراه باشد. در همین جهت نیز کارهایی را در همین مدت انجام دادیم؛ از جمله اینکه صندوقی را ایجاد کردیم تا زمانی که فرد وارد طرح می‌شود کارانه‌اش به موقع پرداخت شود و تأخیر در پرداخت کارانه‌ها برای نیروهای طرحی جاری نشود و به موقع بتوانند کارانه‌شان را دریافت کنند که کار مثبتی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از اقدامات دیگر در جهت کمک به معیشت و بهبود زندگی پزشکان طرح در مناطق محروم آن است که بتوانند از مجوز مطب نیز استفاده کنند؛ یعنی علاوه بر کار در بیمارستان و بخش دولتی بتوانند مطب هم بزنند. باید سعی شود با انجام اقدامات این چنینی کمک کرد مقداری دوره طرح راحت‌تر طی شود، با معیشت بهتری همراه باشد و در نهایت نیز بتوانیم با تأمین نیرو و مبالغ کافی مشکل طرح نیروی انسانی در حوزه پزشکی را حل کنیم.