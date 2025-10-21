  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

ایجاد ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ایجاد ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

در تفاهم‌نامه فی مابین دانشگاه تربیت مدرس و سازمان غذا و دارو ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه تربیت مدرس با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه سلامت امضا شد.

این تفاهم‌نامه با حضور یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو مجموعه برای ارتقای شاخص‌های ملی سلامت و تحقق مأموریت‌های مندرج در اسناد بالادستی کشور است.

همکاری در انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، اجرای پروژه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه ارتقای سلامت جامعه، برگزاری دوره‌ها و همایش‌های تخصصی، تبادل داده‌ها و نتایج علمی، توسعه فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه از محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، امکان فعالیت آزمایشگاه‌های همکار سازمان در دانشگاه فراهم خواهد شد و ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد می‌شود.

پیرصالحی در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت سلامت گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در کنار توان اجرایی سازمان، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نو و ارتقای سلامت جامعه خواهد بود.

رئیس دانشگاه نیز امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در جهت تبدیل دانش به فناوری دانست و افزود: دانشگاه تربیت مدرس آمادگی دارد با تکیه بر توان علمی اعضای هیئت‌علمی و زیرساخت‌های پژوهشی خود، همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دارو و غذا دنبال کند.

کد خبر 6629548
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها