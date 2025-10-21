ایجاد ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه تربیت مدرس با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه سلامت امضا شد.

این تفاهم‌نامه با حضور یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو مجموعه برای ارتقای شاخص‌های ملی سلامت و تحقق مأموریت‌های مندرج در اسناد بالادستی کشور است.

همکاری در انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، اجرای پروژه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه ارتقای سلامت جامعه، برگزاری دوره‌ها و همایش‌های تخصصی، تبادل داده‌ها و نتایج علمی، توسعه فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه از محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، امکان فعالیت آزمایشگاه‌های همکار سازمان در دانشگاه فراهم خواهد شد و ناحیه دارو و غذا در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد می‌شود.

پیرصالحی در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و صنعت سلامت گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در کنار توان اجرایی سازمان، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نو و ارتقای سلامت جامعه خواهد بود.

رئیس دانشگاه نیز امضای این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در جهت تبدیل دانش به فناوری دانست و افزود: دانشگاه تربیت مدرس آمادگی دارد با تکیه بر توان علمی اعضای هیئت‌علمی و زیرساخت‌های پژوهشی خود، همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دارو و غذا دنبال کند.