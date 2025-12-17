۳۴۱ نفر در حوادث رانندگی مازندران جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: طی هشت ماه امسال ۳۴۱ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۲۶۶ نفر مرد و مابقی زن بودند.
وی گفت: بر اساس آمارها، شهرستان بابل با ۵۳ کشته، بیشترین تلفات تصادفی را در استان داشته است. پس از آن، شهرستانهای ساری و آمل با ۴۹ و ۴۳ کشته به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. جالب توجه است که شهرستان رامسر هیچ فوتی در این مدت گزارش نکرده است.
عباسی همچنین اشاره کرد: ۲۴۶ نفر از کشتهشدگان در حوادث برونشهری و راههای روستایی جان خود را از دست دادهاند، در حالی که ۹۵ نفر دیگر در حوادث درونشهری جان خود را از دست دادهاند.
وی همچنین از افزایش ۶ درصدی تعداد مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی خبر داد و افزود: طی هشت ماه امسال ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرده و افزود: فرهنگسازی عمومی و آگاهسازی مردم میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی داشته باشد.
