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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

کشف مخفیگاه زیرزمینی اتباع غیرمجاز در رباط‌کریم

کشف مخفیگاه زیرزمینی اتباع غیرمجاز در رباط‌کریم

مخفیگاه زیر زمینی اتباع غیرمجاز روز گذشته توسط پلیس رباط‌کریم لو رفت.

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کد مطلب 6632798

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    نظرات

    • احمد ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا ترسناک و مافیایی

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