https://mehrnews.com/x39pxf ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶ کد مطلب 6632798 استانها تهران استانها تهران ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶ کشف مخفیگاه زیرزمینی اتباع غیرمجاز در رباطکریم مخفیگاه زیر زمینی اتباع غیرمجاز روز گذشته توسط پلیس رباطکریم لو رفت. دریافت 5 MB کد مطلب 6632798 کپی شد مطالب مرتبط سرهنگ نورمحمدی: طرح «هجرت» در ملارد با جدیت دنبال میشود دهیار فیروزآباد: درمانگاه شبانهروزی فیروزآباد به زودی احداث میشود جانشین فراجا: جرایم سازمانیافته خط قرمز ما است آخرین وضعیت بیمه سلامت اتباع مجاز در کشور برچسبها رباط کریم اتباع غیرمجاز اتباع خارجی
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