به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای راهبری تحول اداری استان کردستان، به مشکلات ساختاری موجود در دستگاه‌های اجرایی شهرستان اشاره کرد و گفت: نبود چارت اداری و مدیران شهرستانی در بسیاری از ادارات مهم مانند راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها، یکی از چالش‌های جدی در مسیر پاسخگویی و خدمات‌رسانی به مردم است.

وی افزود: سنندج با حدود یک‌سوم جمعیت استان کردستان، مرکز استان و یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای این استان است، اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان فاقد چارت اداری و مدیر شهرستانی هستند.

فرماندار سنندج یادآور شد: این نقص در ساختار اداری در شرایط عادی شاید خیلی ملموس نباشد، اما در زمان بحران یا زمانی که نیاز به پاسخگویی سریع باشد، فرمانداری ناچار است به جای دستگاه‌های تخصصی وارد عمل شود، که این امر موجب ناهماهنگی و کندی در خدمات‌رسانی می‌شود.

سجادی به برخی از نمونه‌های این مشکل اشاره کرد و گفت: اداراتی مانند راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در سنندج فاقد مدیر شهرستانی هستند و این مسئله باعث ایجاد مشکلات جدی در ارائه خدمات به شهروندان می‌شود.

وی اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها که چارت اداری دارند، با کمبود شدید نیرو مواجه هستند.

سجادی همچنین به مشکلی دیگر در خصوص ایجاد شهرهای جدید اشاره کرد و افزود: طبق بند (۱۰) آئین‌نامه اجرایی مربوط به ایجاد شهرهای جدید، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هم‌زمان با ایجاد این شهرها، چارت سازمانی لازم برای ارائه خدمات به مردم را نیز ایجاد کنند اما در عمل، شهرهایی همچون شویشه و حسین آباد تنها بر روی کاغذ شهر شده‌اند و در واقع، خدمات‌رسانی مطلوبی در این مناطق صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از شاخص‌های خدمات شهری، سنندج در رتبه‌های پایین قرار دارد و تا زمانی که ساختار اداری و مدیریتی این شهرستان اصلاح نشود، امکان تحول جدی در کیفیت خدمات و مدیریت شهری وجود ندارد.

فرماندار سنندج در پایان از سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های مرتبط خواستار تعیین تکلیف وضعیت ادارات فاقد چارت شهرستانی در مرکز استان شد و گفت: ما انتظار داریم که این نقیصه با نگاه ویژه به مرکز استان، هر چه سریع‌تر رفع شود تا شاهد بهبود کیفیت خدمات در شهرستان سنندج باشیم.

این اظهارات فرماندار سنندج در حالی مطرح می‌شود که مشکلات ساختاری و کمبود منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و اداری در استان کردستان به شمار می‌رود.