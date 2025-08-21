به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان اظهار کرد: بهبود نظام اداری، افزایش بهره‌وری کارکنان دولت، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت و تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی استان باید مورد توجه باشد.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تکریم مردم در ادارات و نهادها گفت: باید علاوه بر تکریم و احترام مردم، کار مراجعه کنندگان را به نحو مطلوب پیگیری کرده و مشکلات آنان را حل کنید.

وی افزود: از ویژگی‌های برجسته رئیس‌جمهوری، شفافیت و صداقت ایشان است که سایر مدیران نیز باید این اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه اصلاح نظام اداری از برنامه‌های مهم دولت وفاق ملی است خاطر نشان کرد: چارت سازمانی برخی ادارات، سال‌ها است که اصلاح نشده و باید اصلاح شود و با وجود محدودیت‌ها، می‌توانیم اصلاحات ساختاری در حوزه اداری ایجاد کنیم.

زارع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز خواست تا با پشتیبانی از دولت الکترونیک و ایجاد سازوکارهای لازم، زمینه افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی در دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.