محمدی: جشنواره شهید رجایی باید انگیزه پیشرفت دستگاه‌ها باشد

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از تدوین دو برنامه برای بهبود سازوکارهای اداری خبر داد و گفت: نتایج جشنواره شهید رجایی باید به عنوان انگیزه‌ای برای پیشرفت دستگاه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان در خصوص اقدامات اخیر این سازمان در راستای اصلاح ساختار اداری اظهار کرد: با وجود مشغله‌های متعدد در سطح سازمان و استانداری، ما در استان کردستان برای اجرای تصمیمات دولت در حوزه اداری و بهره‌وری کوتاهی نکرده‌ایم.

وی افزود: در این راستا، دو برنامه اساسی برای اصلاح ساختار اداری استان تدوین شده که جزئیات آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و هدف از این برنامه‌ها، بهبود عملکرد ادارات و کاهش فشار هزینه‌های جاری است که در نهایت خروجی آن باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

محمدی همچنین به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: نتایج این جشنواره بر اساس داده‌های بارگذاری‌شده در سامانه‌ها اعلام می‌شود و سازمان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد.

وی اذعان کرد: عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه‌ها کاملاً مستند و طبق فرآیندی سه تا شش ماهه در استان و تهران بررسی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تصریح کرد: این جشنواره باید به عنوان یک ابزار انگیزشی برای دستگاه‌هایی که موفق به کسب رتبه نشدند، عمل کند تا آنها فعالیت‌های خود را بهبود بخشند و همچنین دستگاه‌های برگزیده باید با تحلیل نتایج، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و به فرصت‌های جدید تبدیل کنند.

محمدی همچنین به مصوبات اخیر هیئت دولت در حوزه اداری و بهره‌وری اشاره کرد و گفت: هدف از این اصلاحات، کاهش نسبت ۹۰ به ۱۰ هزینه‌های جاری به عمرانی است و در شرایط فعلی که دولت با فشار سنگینی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای روبه‌رو است، این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، این برنامه‌ها به نتایج مطلوبی برسد و به طور مؤثر در فرآیند بهبود ساختار اداری و بهره‌وری استان تأثیرگذار باشد.

