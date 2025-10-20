به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان در خصوص اقدامات اخیر این سازمان در راستای اصلاح ساختار اداری اظهار کرد: با وجود مشغله‌های متعدد در سطح سازمان و استانداری، ما در استان کردستان برای اجرای تصمیمات دولت در حوزه اداری و بهره‌وری کوتاهی نکرده‌ایم.

وی افزود: در این راستا، دو برنامه اساسی برای اصلاح ساختار اداری استان تدوین شده که جزئیات آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و هدف از این برنامه‌ها، بهبود عملکرد ادارات و کاهش فشار هزینه‌های جاری است که در نهایت خروجی آن باید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

محمدی همچنین به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: نتایج این جشنواره بر اساس داده‌های بارگذاری‌شده در سامانه‌ها اعلام می‌شود و سازمان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد.

وی اذعان کرد: عملکرد دستگاه‌ها در این سامانه‌ها کاملاً مستند و طبق فرآیندی سه تا شش ماهه در استان و تهران بررسی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تصریح کرد: این جشنواره باید به عنوان یک ابزار انگیزشی برای دستگاه‌هایی که موفق به کسب رتبه نشدند، عمل کند تا آنها فعالیت‌های خود را بهبود بخشند و همچنین دستگاه‌های برگزیده باید با تحلیل نتایج، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و به فرصت‌های جدید تبدیل کنند.

محمدی همچنین به مصوبات اخیر هیئت دولت در حوزه اداری و بهره‌وری اشاره کرد و گفت: هدف از این اصلاحات، کاهش نسبت ۹۰ به ۱۰ هزینه‌های جاری به عمرانی است و در شرایط فعلی که دولت با فشار سنگینی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای روبه‌رو است، این اصلاحات اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، این برنامه‌ها به نتایج مطلوبی برسد و به طور مؤثر در فرآیند بهبود ساختار اداری و بهره‌وری استان تأثیرگذار باشد.