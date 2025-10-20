صدور سند برای ۱۳ هزار هکتار زمین نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضائی به استان خوزستان در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفرهای استانی هیئت عالی قضائی در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه ۱۳ هزار هکتاری در قالب سه هزار و ۵۰۰ قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای ۱۵ هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.

وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جفیر دشت‌آزادگان و اتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.

بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال ۱۴۰۲ هیئت عالی قضائی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت ۶ واحد ثبتی در منوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۹ هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها، به صاحبان آنها اهدا شد.