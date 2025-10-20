اعلام قیمت گوشت گوسفندی در میادین میوه و تره بار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی به دو صورت بستهبندی درم حل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل کیلویی ۸۹۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان
ران گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۷۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی ۷۹۷ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۵۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۱۹۰ هزارتومان
فیله گوساله بسته بندی در محل کیلویی یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان
قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۷۱۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۲۰ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان
گردن گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۵۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۴۰ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی ۶۳۰ هزار تومان
ماهیچه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۷۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۸۳۷ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۵۸ هزار تومان / بسته بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۵۸ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۴۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی یک میلیون و ۸۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۹۰۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۶ هزار تومان / بستهبندی شرکتی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
گردن گوسفندی بسته بندی در محل کیلویی ۷۸۴ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۳ هزار تومان
