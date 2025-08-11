قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد اعلام شد.
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد به دو صورت بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل کیلویی ۷۱۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۲۹ هزار تومان
ران گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۶۸۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۹۵ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۶۶۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۹۵ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۱,۵۰۰ هزار تومان
فیله گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۹۴۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان
قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۴۹۹ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۵۰۰ هزار تومان
گردن گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۶۶۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۶۲ هزار تومان
ماهیچه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۶۸۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۰۵ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۶۵۰ هزار تومان
چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی کیلویی ۴۶۹ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی کیلویی ۴۶۹ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۱۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۲۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۹۸۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۶۰ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۲۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۳۳ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی ۹۳۳ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۱۵ هزار تومان
سرسینه و دنده گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۰۵ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۴۴۰ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۴۸۰ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
گردن گوسفندی بسته بندی در محل کیلویی ۶۷۴ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۷۵ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۵۹ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۴۵ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۳۰ هزار تومان
