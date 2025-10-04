قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد به دو صورت بستهبندی درمحل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل کیلویی ۸۳۴ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۴۰ هزار تومان
ران گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۰۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۲۶ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۷۷۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۲۶ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۱۷۵ هزارتومان
فیله گوساله بسته بندی در محل کیلویی یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۳۳۵هزار تومان
قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۶۴۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۵۰ هزار تومان
گردن گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۷۷۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۵۵ هزار تومان
ماهیچه گوساله بسته بندی در محل کیلویی ۸۰۵ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۹۲۱ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل کیلویی ۷۶۴ هزار تومان
چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۰ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی کیلویی ۶۲۰ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی یک میلیون و ۸۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۹۰۷ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۴۳ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۶ هزار تومان/ بستهبندی شرکتی یک میلیون و ۲۸ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
گردن گوسفندی بسته بندی در محل کیلویی ۷۸۴ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی ۷۵۰ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی کیلویی یک میلیون و ۵۷ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۳ هزار تومان
