قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد که به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰ هزار تومان بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان
ران گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان بستهبندی شرکتی داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزار تومان
فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بستهبندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان
قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان
گردن گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان
ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان، بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل، داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان، بستهبندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
سردست و دنده گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان
