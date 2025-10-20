به گزارش خبرنگار مهر، ماجد مطوریان‌پور پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری این رویداد اظهار کرد: روز ملی خرما در تقویم رسمی کشور ۲۵ شهریورماه ثبت شده اما به‌دلیل هم‌زمانی با فصل برداشت و گرمای هوا، امسال زمان برگزاری آن به اواخر مهر و اوایل آبان موکول شد.

وی افزود: دومین بزرگداشت روز ملی خرما به همت انجمن خرمای ایران و انجمن خرمای خوزستان، با همکاری سه اتاق بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود و حدود ۲۰۰ مهمان ملی و استانی در این رویداد حضور خواهند داشت.

رئیس انجمن خرمای خوزستان تصریح کرد: بیشترین مقاصد صادرات خرمای سایر به اروپا، روسیه، اقیانوسیه و کانادا است و اخیراً نیز بازار ژاپن به فهرست مقاصد صادراتی افزوده شده اما متأسفانه حتی یک کیلو خرما به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر نمی‌شود.

مطوریان‌پور با انتقاد از نبود زیرساخت‌های لازم در خوزستان گفت: در استان حتی یک سردخانه استاندارد برای نگهداری خرما وجود ندارد. سردخانه دولتی موجود نیز خرما را نمی‌پذیرد و تنها یک سردخانه فعال در آبادان وجود دارد که استفاده از آن برای بخش خصوصی یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه است.

وی با اشاره به خرمای «بره‌ی» به‌عنوان یکی از گونه‌های بازارپسند افزود: این نوع خرما نیازمند نگهداری و حمل‌ونقل سردخانه‌ای است، اما زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده است.

هادی مقدم، دبیر دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران و نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران، اظهار کرد: از دو سال گذشته روز ملی خرما در تقویم رسمی کشور ثبت شده و سال گذشته در کرمان برگزار شد. امسال نیز با هماهنگی استان و اتاق بازرگانی خوزستان، میزبانی این رویداد به خوزستان واگذار شده تا توجه‌ها به ظرفیت خرمای کشور جلب شود.

وی با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرمای جهان است اما از نظر صادرات در جایگاه دوم قرار ندارد، گفت: علت این موضوع صادرات فله‌ای خرماست و لازم است بسته‌بندی، برندسازی و ارزش‌افزوده در این حوزه تقویت شود.

مقدم در تشریح برنامه‌های همایش افزود: روز ۳۰ مهرماه نشست تخصصی با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود و روز یکم آبان‌ماه نیز نشست دیگری در اتاق بازرگانی اهواز برگزار خواهد شد.

دبیر دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران با اشاره به محورهای اصلی این رویداد ادامه داد: موضوعاتی همچون رفع مشکلات آبی نخیلات، نخلداری پیشرفته و پنل‌های مربوط به مشوق‌های بانکی و تولیدی در برنامه‌ها گنجانده شده است.

وی تصریح کرد: در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای متقاضیان ورود به صنعت خرما پکیج‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود اما در ایران تاکنون بخشنامه یا برنامه حمایتی مشخصی وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا سفیران کشورهای خارجی نیز به این رویداد دعوت شده‌اند، بیان کرد: ترجیح سفیران حضور در نمایشگاه‌های تخصصی مانند «آگروفود» است که امسال نمایندگان کشورهای اندونزی، بنگلادش، ترکیه و هند در آن شرکت کردند، با این حال برای دومین بزرگداشت روز ملی خرما از ۱۵ کشور خارجی نیز دعوت به عمل آمده است.

مقدم گفت: در زمینه آموزش نیز شرکت‌های متعددی برای ارائه طرح‌ها و کاتالوگ‌های خود اعلام آمادگی کرده‌اند و قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان جهاد کشاورزی، انجمن خرمای خوزستان و اتاق بازرگانی منعقد شود.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش، دستیابی به خروجی‌های عملی در سطح استان و ارتقای جایگاه صنعت خرما در کشور است.