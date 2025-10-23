به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران در اهواز اظهار کرد: پس از دو سال تذکر مکرر به بانک مرکزی برای تصمیمات اشتباه، اکنون شاهد آغاز اصلاح سیاست‌ها هستیم؛ هرچند این تأخیر، هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرده است.

وی با اشاره به تراز تجاری منفی بیش از ۳۰ میلیارد دلاری در بخش غیرنفتی طی دو سال گذشته، این رقم را بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و افزود: با پیگیری‌های بخش خصوصی، مجلس و مجمع تشخیص، روند اصلاحات آغاز شده است.

پورابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های تولید خرما در کشور گفت: به رغم محدودیت‌های منابع طبیعی، طی هفت سال گذشته بزرگترین مزارع خرما با روش‌های علمی در مناطق محروم ایجاد شده‌اند.

وی از برنامه‌ریزی برای بازدید فعالان خوزستان از این مزارع در هفته آینده خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های بومی استان خوزستان در حوزه خرما، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از خرمای تولیدی استان به دلیل نبود زیرساخت‌های فراوری، به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. این در حالی است که ایجاد واحدهای فراوری در خوزستان می‌تواند ضمن افزایش اشتغال، ارزش افزوده بالاتری برای تولیدکنندگان محلی به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سهم پایین بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، گفت: تنها ۵.۲ درصد از کل تسهیلات پنج‌ماهه نخست سال جاری به این بخش اختصاص یافته و سهم خرما نیز مشخص نیست.

پور ابراهیمی از تخصیص نامتوازن منابع در استان‌ها انتقاد کرد و خواستار پیگیری این موضوع در سطح ملی شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و همکاری‌های منطقه‌ای، تصریح کرد: فعال‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای عربی می‌تواند خوزستان را به هاب منطقه‌ای تولید، فراوری و صادرات خرما تبدیل کند. این اقدامات در صورت اجرا، جهشی قابل توجه در صادرات و برندینگ ملی خرما رقم خواهد زد.

پورابراهیمی با تأکید بر لزوم نهادسازی در انجمن خرما ایران، بر ایجاد برند واحد ملی و استانی تأکید کرد و گفت: ظرفیت صادرات خرما با برنامه‌ریزی میان‌مدت می‌تواند از ۴۰۰ میلیون دلار فعلی به دو برابر افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به بهبود تراز تجاری در سه‌ماهه دوم سال و تأثیر سیاست‌های ارزی بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تحریم‌ها در بلندمدت با ایستادگی داخلی بی‌اثر می‌شوند و باید اسنپ‌بک داخلی را خودمان حل کنیم.