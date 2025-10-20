لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو، اظهار کرد: خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی این مدت خواهند بود.

به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات آینده بین ۲۹ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و آسمانی صاف در برخی ساعات غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: در مناطق مرکزی، شرقی و شمالی گاهی غبار محلی دور از انتظار نیست‌.