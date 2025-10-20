  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند افزایشی دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو، اظهار کرد: خور وبیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی این مدت خواهند بود.

به گفته وی، بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات آینده بین ۲۹ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و آسمانی صاف در برخی ساعات غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: در مناطق مرکزی، شرقی و شمالی گاهی غبار محلی دور از انتظار نیست‌.

    • عماد IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      کلا زیر اصفهان حتما کارخانه ذوب آهن یا جهنم وجود داره

