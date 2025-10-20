احتمال غبارآلود شدن هوای مرزهای کرمانشاه تا فردا

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، موجی کوتاه از امروز تا فردا جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در بعضی ساعات موجب افزایش ابر و وزش باد به‌ویژه در نواحی غربی و مرزی کرمانشاه می‌شود.

وی افزود: با تقویت میدان بادهای غربی، از عصر امروز تا بعدازظهر سه‌شنبه احتمال غبارآلود شدن هوا در نواحی مرزی وجود دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود این سامانه فردا در مناطق شمالی استان موجب وقوع بارش‌های موقت و پراکنده شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه، جو نسبتاً آرام و بدون پدیده قابل‌ملاحظه‌ای برای سطح استان انتظار می‌رود.

زورآوند در پایان گفت: دمای هوا که در نواحی شمالی و به‌ویژه غربی استان تا روز سه‌شنبه روند کاهشی دارد، از چهارشنبه تا پایان هفته به‌تدریج افزایش می‌یابد و در سایر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.