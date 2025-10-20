به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر دوشنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) و فردا، آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و در برخی ازمناطق بویژه در نوار شرقی و شمالی و مناطق مرکزی استان ضمن تداوم هوای خنک در ساعات شبانه و اوایل صبح، ابری و مه آلود پیش بینی می‌شود.

ازعصر فردا (سه شنبه ۲۹ مهر) با نفوذ زبانه‌های پرفشار سطح زمین ضمن وزش باد شرقی و کاهش دمای هوا، شاهد آسمانی ابری و مه آلود خواهیم بود. همچنین با نفوذ سامانه بارشی، بر میزان ناپایداری‌ها افزوده شده و بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات استان بصورت بارش برف انتظار می‌رود. که عمده بارش‌ها در نیمه شمالی استان و نواحی منتهی به کوهستان سبلان پیش بینی می‌شود. لذا توجه به توصیه‌های هشدار سطح زرد هواشناسی (شماره ۲۵) تاکید می‌گردد.

از روز پنج شنبه (۱ آبان) ضمن کاهش ابرناکی جوی پایدار تا اوایل هفته آینده انتظار می‌رود.