ایجاد شبکه داوطلبان بهزیستی؛ طراحی ۳۰ پویش برای جلب مشارکت مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای ۳۴۵۹ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه مسکن، جهیزیه و محرومیت‌زدایی با قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز رونمایی از درگاه مشارکت‌های سازمان بهزیستی، امروز (دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

در این مراسم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سردار سید ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، حمیدرضا شاه حسینی مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و جمعی از خیران حضور داشتند.

بیش از نیمی از اعتبار مالی ۳۴۵۹ جهیزیه از محل کمک‌های خیران تأمین شده است و تفاهم نامه امضا شده با قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، ارزش مالی ۱۱۲۹ میلیارد تومانی دارد.

در این مراسم، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنانی با اشاره به سیاست‌های این سازمان در حوزه مشارکت اجتماعی گفت: موضوع این جلسه، مشارکت خیران در اهدای جهیزیه و مشارکت سپاه پاسداران در عرصه‌های آموزش، اشتغال، مسکن و اهدای جهیزیه است.

وی افزود: زمانی که به سازمان بهزیستی آمدم، ۱۰ سیاست کلی را ترسیم کردیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه کمی و کیفی مشارکت‌ها بود. بر اساس همین رویکرد، ۱۳ چرخش تحول‌آفرین طراحی کردیم که یکی از آن‌ها، حرکت از تمرکزگرایی و تصلب‌گرایی به سمت مشارکت‌جویی و کاهش تمرکز است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف، زیست‌بوم جامع مشارکت را در سازمان بهزیستی ترسیم کردیم که شامل ۱۲ سیاست راهبردی مشخص است. برای اجرای این سیاست‌ها از ظرفیت محلات استفاده کرده‌ایم و سیاست محله‌گرایی که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز هست را مبنای عمل قرار داده‌ایم. در هر محله ۶ نوع سرمایه وجود دارد شامل سرمایه مالی، فرهنگی، مادی، انسانی، طبیعی و اجتماعی. سرمایه اجتماعی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که متکی بر اطلاعات، ارتباطات، اعتماد، تشکیلات و تسهیلات است و می‌تواند کارها را در محله‌ها تسریع کند.

طراحی ۳۰ پویش برای جلب مشارکت

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: یکی از محورهای توسعه مشارکت، گسترش مشارکت‌های خرد است. در این راستا ۳۰ پویش خلاقانه و نوآورانه طراحی کرده‌ایم که تنها در چند ماه گذشته بیش از هزار میلیارد تومان مشارکت فقط از یک پویش جذب شد. سال گذشته نیز از طریق این پویش‌ها پنج هزار میلیارد تومان مشارکت نقدی و غیرنقدی جذب شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی درباره توسعه مشارکت‌های خرد مالی گفت: با همراهی مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه آقای قالیباف، درگاه مشارکت مردمی سازمان بهزیستی ایجاد شد تا مردم بتوانند از هر نقطه کشور کمک‌های خود را به مناطق دلخواه واریز کنند.

ایجاد شبکه داوطلبان بهزیستی در ۵ محور

حسینی در ادامه با اشاره به توسعه شبکه داوطلبان افزود: در حال حاضر، جمعیت هلال احمر و بسیج مستضعفان شبکه گسترده‌ای از داوطلبان دارند اما ظرفیت داوطلبان در بهزیستی حتی از آن‌ها بیشتر است گرچه تاکنون به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم. ما شبکه داوطلبان بهزیستی را در پنج محور سلامت، توانمندسازی، فرهنگی، عمرانی و فوق‌برنامه ساماندهی کرده‌ایم. در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۲۳ هزار متخصص از جمله پزشک، روان‌شناس و مددکار به این شبکه پیوستند. اکنون ۱۱ هزار گروه داوطلب در کشور فعال و حدود ۱۳۰ هزار داوطلب متخصص و تسهیل‌گر عضو این شبکه هستند.

وی اظهار کرد: برای تقویت این شبکه مطالعات بین‌المللی انجام دادیم و حاصل آن، کتابی علمی است که به چاپ رسیده و مبنای برنامه‌ریزی ما قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی در تشریح همکاری‌های نهادی گفت: برای گسترش مشارکت اجتماعی باید همه بخش‌های دولتی، عمومی، صنفی و علمی وارد عمل شوند. تاکنون ۱۸ تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که تفاهم‌نامه با قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه از مهم‌ترین آن‌هاست. این تفاهم‌نامه شامل ساخت هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف، پرداخت چهار هزار سری جهیزیه، تأمین دو هزار چرخ خیاطی برای مشاغل خانگی، تجهیز و راه‌اندازی ۱۰۰ مرکز اشتغال و ایجاد هزار پنل خورشیدی پنج‌کیلوواتی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسئولیت اجتماعی گفت: برای تحقق مسئولیت اجتماعی، نقشه جامع کشور را به تفکیک استان و شهرستان تهیه کردیم که آورده اولیه آن برای بهزیستی ۵۵۰ میلیارد تومان است.

حسینی تأکید کرد: با این رویکرد به دنبال آن هستیم زیست‌بوم جامع مشارکت را از خفتگی به فعل درآوریم. اگر معجزه مشارکت مردم شکل بگیرد، سازمان بهزیستی می‌تواند بدون اتکا به منابع دولتی به حیات خود ادامه دهد. سیاست نادرست گذشته این بود که افزایش تعداد مستمری‌بگیران را افتخار می‌دانستیم در حالی‌که افتخار واقعی زمانی است که افراد را توانمند کنیم تا از چرخه یارانه‌گیری خارج شوند.

وی در پایان اظهار کرد: اصالت کار در سازمان بهزیستی با خیران است و ما باید به آنان کمک کنیم. کارگروهی برای بررسی مشکلات خیران تشکیل داده‌ایم تا موانع فعالیت خیر مؤثر را از میان برداریم. در این مسیر، خود خیران بهترین همراهان ما خواهند بود.