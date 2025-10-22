پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز آمار و برنامه ریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت فرا رسیدن روز آمار و برنامه ریزی، پیامی صادر کرد.

متن پیام سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور به شرح ذیل است:

در جهان پیشرفته امروز رویکرد بکارگیری آمار و اطلاعات در تصمیم سازی‌ها، تصمیم گیری‌ها، سیاست گذاری ها و بالاخص در برنامه ریزی‌های خرد و کلان، نقش موثر و حیاتی دارد. هر سازمان پیشرو به منظور آگاهی از تحقق برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود، محاسبه میزان فاصله تا وضعیت مطلوب و بهینه و همچنین اطلاع رسانی نتایج عملکرد سازمانی نیاز به بهره مندی جامع و نظام مند از آمار دارد.

تحول در نظام خدمت رسانی سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک سیاست راهبردی از الزامات، ضرورت‌ها و نیازهای اساسی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف می‌باشد. مبنی بر این اصل، ۱۳ چرخش تحول آفرین به منظور ایجاد یک ساختار چابک در بدنه سازمان شناسایی شده و لازم است اقدامات و برنامه‌های سازمان با رویکرد تحول چرخش آفرین اصلاح، بازنگری، تدوین، اجرا و ارزیابی گردد.

نظام آماری و برنامه ریزی سازمان به عنوان قوه محرکه، راهبر و پشتیبان این سیاست اساسی تلقی شده و لازم است کلیه اقدامات و برنامه‌ها با اتصال به این مرجع بنیادی فعالیت‌های خود را مبنی بر شواهدعینی تنظیم نماید.

اول آبان -روز آمار و برنامه ریزی – فرصت مناسبی است تا این هم افزایی، همسویی و همراستایی درون و برون بخشی تقویت شود تا خروجی ناشی از آن در مرحله اجرا با کمترین موانع و عوارض مواجه گردد.

حسب شواهد، این مسیر در سازمان تسهیل شده است که از کلیه کارشناسانی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع در ارتباط اند انتظار دارم بیش از پیش به این مهم اهتمام ورزند تا شاهد یک سازمان تحول یافته و سازگار با نیازهای نوین ارائه خدمت به جامعه هدف باشیم.

سید جواد حسینی

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور