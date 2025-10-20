اجرای طرح امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۲ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: هدف این طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز بوده است.

وی با بیان اینکه اجرای این قبیل طرح‌ها به ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان کمک می‌کند، افزود: در این طرح مناطق مستعد زیر نظر قرار گرفته و با هر گونه نا امنی برخورد می‌شود.

فرمانده انتظامی دامغان بابیان اینکه ماحصل طرح دستگیری دو سارق بود، ابراز داشت: این متهمان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

عرب در ادامه تصریح کرد: کشف شش فقره انواع سرقت همراه با مرکز نگهداری و توزیع دارو غیر مجاز دیگر دستاوردهای اجرای این طرح در دامغان بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها مستمر پیگیری می‌شوند، افزود: در مقابل از شهروندان نیز درخواست داریم تا برای تأمین امنیت پایدار با ارائه گزارش موارد مشکوک به نیروی انتظامی کمک کنند.