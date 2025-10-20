به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران طی بیش از سه دهه فعالیت علمی و اجرایی، به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین مراکز تحقیقاتی کشور در حوزه مدیریت حوادث و تروما شناخته میشود. این مرکز با اتکا به یک تیم علمی پیشرو و با نگاه سیاستگذارانه، نقش مهمی در پیشبرد برنامههای ملی، کاهش مرگهای قابل پیشگیری و ارتقای عدالت سلامت ایفا کرده است.
در بازدید انجام شده از این مرکز با حضور دکتر محمدرضا منظم اسماعیلپور مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن تقدیر از تلاشهای مستمر اعضای این مرکز، دستاوردهای مهم و نقش تأثیرگذار آن در نظام سلامت کشور مورد تأکید قرار گرفت.
در جریان این نشست، پیمان سلامتی، قائم مقام مرکز تحقیقات تروما، با ارائه گزارشی از فعالیتها و مسیر شکلگیری این مرکز، اظهار کرد: شکلگیری این مجموعه نتیجه تلاش گروهی از پیشگامان برجسته نظام سلامت کشور شامل آقایان مرحوم موسی زرگر، محمدرضا ظفرقندی، ایرج حریرچی، سید محمد قدسی و محمدهادی سعید مدقق است که با همت و پیگیریهای مستمر، این مرکز را بنیان نهادند و نقشی کلیدی در توسعه سیاستهای ملی حوزه تروما ایفا کردند. وی با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای مرکز، تصویب قانون ماده ۹۲ ترافیکی را یادآور شد؛ قانونی که با ابتکار این مرکز حدود سی سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن هزینههای درمان مصدومان حوادث ترافیکی در کشور به صورت رایگان تأمین میشود.
وی ادامه داد: این اقدام ملی نقش چشمگیری در ارتقای عدالت سلامت و کاهش هزینههای درمانی بیماران داشته است، از دیگر اقدامات مهم مرکز تحقیقات تروما میتوان به برنامه ثبت ملی ترومای ایران با مشارکت ۱۵ مرکز درمانی، ثبت ملی ضایعات نخاعی با همکاری ۱۱ مرکز و طرح مرگهای قابل پیشگیری ناشی از تروما اشاره کرد. این پروژهها زمینه تصمیمسازی و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را برای نظام سلامت کشور فراهم کرده و به عنوان الگوهای ملی مورد توجه هستند.
در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند اعضای مرکز، با اهدای لوح تقدیر از آقای سید محمد قدسی، ریاست پیشین مرکز تحقیقات تروما، به پاس سالها خدمات علمی و مدیریتی در مسیر توسعه و اعتلای این مجموعه تجلیل به عمل آمد.
