نوآوری در دندانپزشکی با فناوری لیزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها مرکز تخصصی لیزر در حوزه دندانپزشکی کشور محسوب می‌شود و مأموریت اصلی آن، ارتقای روش‌های درمانی و گسترش پژوهش‌های ملی و بین‌المللی است. این مرکز با بهره‌مندی از ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی و ایجاد شبکه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی، به یکی از محورهای اثرگذار در توسعه فناوری‌های نوین سلامت دهان و دندان تبدیل شده است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه می‌توان به تدوین دو گایدلاین ملی در زمینه درمان حساسیت عاجی و درمان ایمپلنت آتیس اشاره کرد؛ دستورالعمل‌هایی که به عنوان مرجع بالینی برای دندان‌پزشکان سراسر کشور کاربرد دارند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی ایفا کنند.

در بخش درمانی نیز بیماران مبتلا به دردهای فکی و مشکلات ایمپلنتی در کلینیک تخصصی این مرکز در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدمات لیزری پیشرفته دریافت می‌کنند. این خدمات، ضمن کاهش عوارض درمان‌های سنتی، کیفیت و سرعت بهبودی بیماران را افزایش داده و گامی مؤثر در بهبود تجربه درمانی به شمار می‌رود.

فعالیت‌های پژوهشی مرکز نیز جایگاه برجسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی دارد. انتشار مقالات متعدد در مجلات معتبر با ایمپکت فکتور بالا و کسب اچ‌ایندکس قابل توجه، گواهی بر این جایگاه علمی است. شورای پژوهشی مرکز از اساتید متخصص حوزه‌های مختلف دندانپزشکی تشکیل شده که دوره‌های حرفه‌ای لیزر را گذرانده و با نگاه چندرشته‌ای به توسعه این فناوری در کشور می‌پردازند.

همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله شهید بهشتی و نهادهای علمی مرتبط، به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی و سیاست‌گذاری‌های ملی در حوزه لیزر دندانپزشکی انجامیده است. این رویکرد همگرایان زمینه‌ساز اجرای طرح‌های ملی و توسعه کاربردهای لیزر در درمان‌های دندانپزشکی کشور شده است.

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی با تمرکز بر علم، فناوری و درمان، چشم‌انداز روشنی را برای ارتقای سلامت دهان و دندان در ایران ترسیم کرده و نقش مهمی در گسترش دانش تخصصی، آموزش و ارائه خدمات نوین درمانی ایفا می‌کند.