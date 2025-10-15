  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

نوآوری در دندانپزشکی با فناوری لیزر

نوآوری در دندانپزشکی با فناوری لیزر

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی به عنوان تنها مرکز تخصصی این حوزه در کشور، با رویکردی مبتنی بر نوآوری و توسعه علمی، جایگاه ویژه‌ای در ارتقای درمان‌های لیزری کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها مرکز تخصصی لیزر در حوزه دندانپزشکی کشور محسوب می‌شود و مأموریت اصلی آن، ارتقای روش‌های درمانی و گسترش پژوهش‌های ملی و بین‌المللی است. این مرکز با بهره‌مندی از ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی و ایجاد شبکه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی، به یکی از محورهای اثرگذار در توسعه فناوری‌های نوین سلامت دهان و دندان تبدیل شده است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه می‌توان به تدوین دو گایدلاین ملی در زمینه درمان حساسیت عاجی و درمان ایمپلنت آتیس اشاره کرد؛ دستورالعمل‌هایی که به عنوان مرجع بالینی برای دندان‌پزشکان سراسر کشور کاربرد دارند و می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی ایفا کنند.

در بخش درمانی نیز بیماران مبتلا به دردهای فکی و مشکلات ایمپلنتی در کلینیک تخصصی این مرکز در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خدمات لیزری پیشرفته دریافت می‌کنند. این خدمات، ضمن کاهش عوارض درمان‌های سنتی، کیفیت و سرعت بهبودی بیماران را افزایش داده و گامی مؤثر در بهبود تجربه درمانی به شمار می‌رود.

فعالیت‌های پژوهشی مرکز نیز جایگاه برجسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی دارد. انتشار مقالات متعدد در مجلات معتبر با ایمپکت فکتور بالا و کسب اچ‌ایندکس قابل توجه، گواهی بر این جایگاه علمی است. شورای پژوهشی مرکز از اساتید متخصص حوزه‌های مختلف دندانپزشکی تشکیل شده که دوره‌های حرفه‌ای لیزر را گذرانده و با نگاه چندرشته‌ای به توسعه این فناوری در کشور می‌پردازند.

همکاری نزدیک با وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله شهید بهشتی و نهادهای علمی مرتبط، به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی و سیاست‌گذاری‌های ملی در حوزه لیزر دندانپزشکی انجامیده است. این رویکرد همگرایان زمینه‌ساز اجرای طرح‌های ملی و توسعه کاربردهای لیزر در درمان‌های دندانپزشکی کشور شده است.

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی با تمرکز بر علم، فناوری و درمان، چشم‌انداز روشنی را برای ارتقای سلامت دهان و دندان در ایران ترسیم کرده و نقش مهمی در گسترش دانش تخصصی، آموزش و ارائه خدمات نوین درمانی ایفا می‌کند.

کد خبر 6622763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها