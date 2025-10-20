  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین

پیروزی مقتدرانه کبدی پسران ایران مقابل پاکستان

پیروزی مقتدرانه کبدی پسران ایران مقابل پاکستان

تیم ملی کبدی پسران ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین مقابل پاکستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در سومین بازی خود مقابل پاکستان یکی از تیم‌های همیشه مدعی با نتیجه قاطع ۷۴ - ۲۱ به پیروزی رسید.

شاگردان موسوی فردا در روز سوم مسابقات از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف بحرین می‌روند و ساعت ۱۹:۳۰ هم با تیم مدعی هند رو در رو می‌شوند.

پسران جوان کشورمان در دو بازی قبلی تایلند را بردند و به بنگلادش باختند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار می‌شود و تیم‌های ملی کبدی (دختر و پسر) کشورمان برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

کد خبر 6628598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها