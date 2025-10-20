پیروزی مقتدرانه کبدی پسران ایران مقابل پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازیهای آسیایی جوانان در بحرین تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در سومین بازی خود مقابل پاکستان یکی از تیمهای همیشه مدعی با نتیجه قاطع ۷۴ - ۲۱ به پیروزی رسید.
شاگردان موسوی فردا در روز سوم مسابقات از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف بحرین میروند و ساعت ۱۹:۳۰ هم با تیم مدعی هند رو در رو میشوند.
پسران جوان کشورمان در دو بازی قبلی تایلند را بردند و به بنگلادش باختند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای ملی کبدی (دختر و پسر) کشورمان برای نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.
نظر شما