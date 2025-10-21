  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین

صولت: به دنبال فینال و قهرمانی در بحرین هستیم

صولت: به دنبال فینال و قهرمانی در بحرین هستیم

سرپرست تیم ملی کبدی جوانان با تاکید بر اینکه دیدار امروز با بحرین برای ما بازی آسانی خواهد بود، گفت: تیم ملی کبدی جوانان با هدف صعود به فینال به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صولت پیش از سومین بازی تیم ملی کبدی برابر بحرین در بازی‌های آسیایی جوانان اظهار داشت: تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و بازیکنان از نظر روحی و بدنی در شرایط مطلوبی هستند. امروز صبح در نوبت نخست مسابقات به مصاف تیم بحرین خواهیم رفت که بازی حساسی برای ما محسوب نمی‌شود و انتظار داریم شاگردانم دیداری نسبتاً آسان را پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: اما در نوبت بعدازظهر دیدار بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای برابر تیم ملی هند پیش‌رو داریم. امیدوارم با دعای خیر مردم عزیز، تلاش بازیکنان و درایت کادر فنی بتوانیم در این بازی نیز به پیروزی برسیم و گام بلندی در مسیر موفقیت تیم ملی برداریم.

سرپرست تیم ملی کبدی جوانان ایران درباره عملکرد شاگردانش در رقابت‌های جاری عنوان داشت: تاکنون ۳ دیدار در این تورنمنت برگزار کرده‌ایم که حاصل آن دو پیروزی و یک شکست بوده است. یکی از این بردها پیروزی ارزشمند و پرقدرت روز گذشته مقابل تیم قدرتمند پاکستان بود.

وی خاطرنشان کرد: تنها شکست ما برابر بنگلادش رقم خورد اما امیدواریم با تلاش بازیکنان و پیروزی‌هایی که در دیدار امروز و همچنین بازی فردا صبح مقابل سریلانکا به دست خواهیم آورد حضورمان در فینال این رقابت‌ها قطعی شود.

کد خبر 6629376
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها