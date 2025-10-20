  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین

پیروزی ملی‌پوشان والیبال ساحلی مقابل مالزی

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین موفق به شکست مالزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) یعنی دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری می‌شود.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیم‌های چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار موفق به شکست دو بر صفر مالزی شدند تا در گام اول فاتح میدان شوند.

شاگردان صابر هوشمند با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند.

در دیگر دیدار همزمان گروه نخست مسابقات تیم چین موفق به شکست دو بر صفر عربستان با امتیازهای ۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۱۹ شد.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز در دومین مسابقه خود به مصاف عربستان سعودی می‌رود.

