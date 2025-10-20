  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

زلزله ۴.۴ ریشتری شاهرود را لرزاند

شاهرود- فرماندار شاهرود از وقوع دو زلزله در این شهرستان خبر داد و گفت: بزرگترین زلزله امروز ۴.۴ ریشتر و در امیریه بوده است.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو زلزله در شاهرود خبر داد و ابراز کرد: زلزله اول ساعت ۱۳:۵۴ امروز با قدرت ۳.۱ ریشتر به وقوع پیوسته است.

وی افزود: کانون این زلزله ۲۲ کیلومتری امیریه و ۲۶ کیلومتری مجن و ۲۶ کیلومتری فاضل آباد استان گلستان اعلام شده است.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه این زلزله خساراتی نداشته است، گفت: زلزله دوم که بسیار شدیدتر و ۴.۴ بود نیز ساعت ۱۵:۲۵:۴۴ به وقوع پیوست.

آصفری با بیان اینکه قدرت این زلزله مردم را دچار نگرانی کرده بود، بیان کرد: این زلزله در ۲۰ کیلومتری امیریه، ۲۴ کیلومتری مجن و ۲۵ کیلومتری بسطام بوده است.

